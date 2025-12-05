Declarațiile șocante au fost înregistrate audio în cadrul unei ședințe interne unde se discutau modificări ale regulilor pentru transport alternativ, cu participarea reprezentanților firmelor de taxi din Capitală.​

Potrivit înregistrării obținute de jurnaliștii de la Jurnalul, Violeta Grigore a descris o altercație la volan lângă Union, în zona Arhitectură:

„Eu, personal, am avut altercaţii în trafic în care m-am dat jos ori cu vâta, ori cu pistolul la şoferul de taxi – la Union, în spate la Arhitectură: domnu' taximetrist parcat, de nu se putea parca lângă el. În momentul în care am deschis geamul şi am spus să îşi tragă maşina, a avut un limbaj extrem de academic şi, atunci, am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit şi i-am pus pistolu'-n cap şi i-am spus: «Ieși, în m#¤** m@-¤** și mută-ți mașina!»”

Ea a susținut că taximetristul blocase parcarea, iar reacția sa agresivă a fost justificată de limbajul folosit de acesta.​

Un studiu din 2022 relevă că 48% dintre șoferii români au fost victime ale agresiunilor verbale la volan, în timp ce doar 16% admit un comportament agresiv propriu.

Cercetările asupra fenomenului „road rage” identifică factori precum stresul zilnic, anonimatul în trafic și aglomerația ca declanșatoare principale ale impulsivității.

Cazul Violetei Grigore ridică întrebări serioase despre profesionalismul funcționarilor publici implicați în gestionarea transportului urban.