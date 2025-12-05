"Am făcut o plângere la poliție împotriva unui cetățean care m-a amenințat pe pagina de socializare. Nu pot să reproduc integral tot ce a scris, dar mi-a spus că abia așteaptă să facă ceva pe mormântul mei și să-mi înfigă lumânările în mormânt.

Este un domn care poartă uniformă militară, care poartă armă. Înțeleg din fotografii că lucrează în Armată. Am făcut plângere la Poliție și sper ca autoritățile să își facă treaba.

Îi lasă nervii pe toți, încep să jignească în stânga și în dreapta, să jignească cetățenii, să se jignească între ei, să mă jignească pe mine. Eu nu mă ocup cu lucrurile acestea. Eu sunt toată ziua în mijlocul oamenilor. Noi lucrăm la proiecte în fiecare zi pentru că eu vreau să transform orașul ăsta într-un oraș în care bucureștenii să poată să trăiască și să-și permită să trăiască", a declarat Anca Alexandrescu.