Pregătește-te pentru o experiență de pescuit in delta de neuitat, să intri într-o lume în care fiecare captură promite o poveste unică care așteaptă să fie spusă. Pregătește-te să faci cunoștință cu o rețea imensă de canale și iazuri cu apă puțin adâncă care numără peste 3.446 km2 și care oferă o mare varietate de pești și tehnici de pescuit într-un habitat natural minunat.

Excursiile de pescuit oferă o experiență excepțională pentru pescarii de toate nivelurile.

Fie că ești un începător dornic să învețe sau un pescar experimentat care caută noi provocări, excursiile cu ghid sunt adaptate pentru a-ți oferi o aventură îmbucurătoare. Echipat cu unelte de pescuit de ultimă generație și însoțit de ghizi experimentați, vei explora apele abundente ale Deltei Dunării, renumită pentru speciile sale diverse de pești și frumusețea naturală virgină. Bucură-te de liniștea acestui ecosistem unic în timp ce îți perfecționezi abilitățile de pescuit și îți creezi amintiri de durată.

Alege și tu o excursie de pescuit sportiv care promite atât emoție, cât și relaxare într-unul dintre cele mai pitorești decoruri din Europa.

Pasionații de pescuit sunt atrași de bazinele hidrografice românești datorită posibilităților incredibile pe care le oferă acestea. Somnul este cel mai mare și cel mai căutat pește din delta românească. Recordul actual este de 400 kg! Cu câțiva ani în urmă, cineva a prins un somn care cântărea aproximativ 100 kg. Deși nu sunt frecvente, peștii de 20 kg sunt foarte comuni. Dacă te întrebi care sunt cele mai bune locuri de pescuit in delta trebuie să știi că somnul este splendid în ramurile Sulina și Chilia ale deltei Dunării, din iulie până în octombrie. În ceea ce privește alte tipuri de pești, zonele din satul Sfântu Gheorghe, Canalul 5 și Lacul Sinoe sunt bogate în biban. Crapul se găsește în ramura Sfântu Gheorghe, lacul Fortuna, lacul Lumina, lacul Roșu, canalul Sontea, Uzlina, Hoblina și Bogdaproste.

În ceea ce privește cazare cu pescuit in delta posibilitățile sunt numeroase. Știai că Știați în 2023, au fost eliberate peste 150.000 de permise de pescuit pentru Delta Dunării? Un lucru care dovedește că interesul pentru această activitate continuă să crească. Este deopotrivă relaxant și palpitant.