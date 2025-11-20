România este o țară deosebit de frumoasă, dar care este prea puțin promovată. Și cu toate că domeniul turismului din țara noastră este deficitar din multe puncte de vedere, potențial există la maximum.

Dacă încă nu v-ați hotărât cu privire la minivacanța de 1 Decembrie, iată câteva recomandări demne de vizitat în România.

Cimitirul Vesel din Săpânța

Cimitirul Vesel datează din anul 1935 și constituie opera artistului, sculptorului, pictorului și poetului popular Ioan Stan Pătraș.

Opera sa a fost continuată de ucenicul artistului, Dumitru Pop. Acest muzeu în aer liber are opt sute de monumente de artă populară. Unicitatea lui este dată de faptul că pe fiecare cruce vopsită în albastru este scris un epitaf în versuri, ce descrie viața și ocupația celui ce își doarme somnul de veci acolo.

Cimitirul Vesel de la Săpânța face parte din Simpozionul Monumentelor Funerare, care a avut loc în anul 1998 în S.U.A, și a fost clasat pe primul loc din Europa și al doilea în lume după Valea Regilor.

Pe lângă unicitatea acestui loc, natura este o adevărată încântare, un adevărat paradis unde Creatorul și-a pus parcă toată imaginația la bătaie.

Castelul Peleș

Castelul Peleș este în prezent muzeu și fiind unul dintre cele mai importante edificii istorice ale țării noastre, cât și unul dintre cele mai frumoase castele din Europa.

Are o arhitectură valoroasă prin designul artistic pe care îl are, unicitatea și atenția acordată detaliilor. Toate acestea plus rafinamentul și bunul gust, împletite reușit cu bogăția și luxul din interiorul lui, cât și frumusețea peisajelor ce îl înconjoară, au făcut din el un loc de atracție și găzduire pentru multe personalități ale vremii, scriitori, muzicieni, cât și regi și regine.

Sălile cele mai importante care se pot vizita sunt: Holul de Onoare cu lambriuri din lemn de nuc, tapetate cu basoreliefuri și statuete și plafonul mobil din sticlă.

Biblioteca regală unde sunt cărți rare, ce au coperți din piele și gravate cu litere de aur.

Dormitorul regal care este luminat de un candelabru din cristal de Boemia.

Sufrageria, unde sunt expuse piese de argint de o mare valoare sau Salonul Turcesc, dar multe alte încăperi care constituie o atracție ce te lasă cu gura căscată.

Palatul Parlamentului sau Casa Poporului din București

Palatul Parlamentului este așezat pe Dealul Arsenalului din București și este a doua cea mai mare clădire ca suprafață din lume, după Pentagon. Clădirea are o suprafață de 330.000 metri pătrați.

Aceasta a fost construită ca urmare a cutremurului din 1977, ce a zguduit din temelii întreaga capitală. În urma căruia Nicolae Ceaușescu a dorit reconstruirea Bucureștiului. În acest context a fost organizat un concurs la nivel național. Acesta a durat aproape patru ani și avea ca scop alegerea unui arhitect pentru marele proiect.

Palatul Parlamentului a fost înscris de trei ori în Cartea Recordurilor. Deține recordul pentru cea mai mare clădire administrativă, cea mai masivă clădire și cea mai costisitoare clădire administrativă, conform worldcordacademy.org.

În prezent, adăpostește Parlamentul României și este deschisă publicului larg doar în anumite zile destinate vizitelor. Intrarea se face pe baza actului de identitate și achitând o sumă de bani ce reprezintă biletul de intrare. Clădirea este considerată unul dintre cele mai importante obiective turistice ale Bucureștiului

Delta Dunării

Delta Dunării este cea mai bine conservată deltă din Europa, fiind a treia ca mărime de pe vechiul continent, și pe locul 22 la nivel mondial.

Are o suprafață de peste 5 700 km pătrați și este în continuă creștere, cu aproximativ 40 metri pătrați în fiecare an, scrie romaniasalbatica.ro.

În Delta Dunării se găsesc peste 30 de habitate protejate la nivel european, dintre care opt sunt protejate, unele dintre acestea fiind întâlnite doar în România.

Flora din Delta Dunării are o biodiversitate de aproximativ 5.500 de specii, dintre care 1.839 de plante. Varietatea de nuferi albi și galbeni constituie una dintre atracțiile acestei zone.

De asemenea, fauna este una extrem de variată, aici întâlnindu-se nu mai puțin de 331 de specii de păsări. Pelicanii sunt una dintre atracțiile favorite. De asemenea, peste 54 de specii de mamifere pot fi întâlnite aici, conform sursei precizate.

Delta Dunării ocupă un loc fruntaș în lume privind biodiversitatea, iar natura este desprinsă parcă din basme. Și când te gândești că ea se află chiar în țara noastră, ar fi păcat să nu fie vizitată măcar o dată în viață.