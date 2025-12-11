Fenomenul este alimentat de inflația ridicată din Franța și de dificultatea tot mai mare a seniorilor de a trăi confortabil din pensii modeste. Publicațiile franceze notează că Agadir oferă exact contrariul: cheltuieli reduse, climat blând și o atmosferă sigură, ceea ce transformă orașul într-un adevărat magnet pentru cei care vor un nou început.

O viață confortabilă cu un buget redus

Mulți dintre cei stabiliți deja în Maroc afirmă că în Agadir este posibil să trăiești „ca un rege” cu aproximativ 1.000 de euro pe lună – o sumă insuficientă pentru un trai decent în multe regiuni din Franța.

Prețurile mici la alimente, transport, chirii și servicii le permit pensionarilor să se bucure de o viață relaxată, fără presiunea financiară cu care se confruntau în Europa. Mulți spun că în sfârșit își permit mici plăceri pe care, acasă, le-ar fi evitat din motive de cost.

Climă blândă și un ritm de viață care vindecă

Un alt argument puternic este vremea, care rămâne prietenoasă pe tot parcursul anului. Temperaturile moderate și zilele însorite creează o stare generală de bine și îi încurajează pe seniori să petreacă mai mult timp în aer liber.

Mulți vorbesc despre o adevărată „renaștere”, despre un stil de viață mai lent și mai balansat, care îi ajută să își recapete energia și buna dispoziție pierdute în iernile grele din Franța.

Siguranță, comunitate și adaptare ușoară

Agadir beneficiază deja de o comunitate franceză numeroasă, ceea ce face adaptarea noilor veniți mult mai simplă. Potrivit revistei Grazia, sentimentul de siguranță și ospitalitatea localnicilor sunt două dintre motivele care îi determină pe mulți seniori să se stabilească definitiv în Maroc.

Plimbările pe faleză, restaurantele accesibile și activitățile numeroase contribuie la reactivarea vieții sociale. Infrastructura modernă și serviciile medicale accesibile oferă, la rândul lor, un plus de confort.

Beneficii fiscale care fac diferența

Pe lângă costurile mici, Marocul oferă și avantaje fiscale pentru străinii care își deschid conturi bancare locale sau obțin rezidență. Unii pensionari reușesc astfel să reducă semnificativ impozitele, lucru imposibil în țara de origine.

Procedurile administrative sunt considerate simple, iar obținerea cărții de rezidență le oferă stabilitatea necesară pentru a se instala pe termen lung.

Viață liniștită, la câteva ore de Franța

Pentru mulți dintre cei mutați în Agadir, rutina zilnică înseamnă mese ieftine în oraș, seri relaxate și un sentiment general de libertate. Iar distanța relativ mică de Franța facilitează vizitele regulate ale familiei sau întoarcerile temporare în țară.

Agadir pare să fi găsit formula ideală pentru o pensionare liniștită: soare, costuri reduse și o calitate a vieții greu de egalat în Europa Occidentală.