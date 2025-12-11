Pachetul exclusivist costă nu mai puțin de 10.000 de dolari și promite resetarea ritmului circadian printr-o combinație de tehnologie, tratamente și ritualuri de relaxare.

Hotelul Chenot Palace, situat în apropiere de Lucerna și inaugurat în 1875, este o destinație cu tradiție pentru aristocrație și personalități culturale – de la Regina Victoria la Mark Twain. Astăzi, resortul își reinventează reputația cu programe axate pe sănătate și regenerare, iar cel mai nou dintre ele este dedicat… somnului.

Un sejur care „învață” corpul să doarmă corect

Potrivit dr. George Gaitanos, director operațional și științific al centrului, programul este gândit pentru a restabili echilibrul biologic al organismului.

„Suntem recunoscuți pentru programele noastre de detoxifiere, iar prezența oaspeților în centrele noastre ne oferă oportunitatea ideală pentru a le regla ritmul circadian. Creăm o rutină care furnizează creierului stimulii necesari pentru a diferenția corect ziua de noapte”, explică specialistul pentru un site cunoscut de știri.

Camerele destinate terapiilor pentru somn sunt proiectate cu accent pe acustică, lumină și confort senzorial. Izolația fonică este realizată cu materiale avansate, iar iluminarea este programată astfel încât să pregătească organismul pentru relaxare profundă.

„Tavanul și pereții sunt construiți cu materiale ce reduc zgomotul ambiental. Adăugăm lumină și sunete selectate atent pentru a crea un spațiu perfect pentru odihnă”, detaliază dr. Gaitanos.

Cum funcționează „resetarea” organismului

Programul include terapii precum crioterapia, care stimulează producția de adenozină – o moleculă implicată în apariția senzației de somnolență.

„Încercăm să formăm o rutină coerentă pentru oaspeți. Iar pe parcursul zilei folosim anumite tratamente pentru a crește nivelul adenozinei, astfel încât corpul să intre natural în faza de odihnă”, explică specialistul.

Sfaturi pentru acasă, fără să plătești 10.000 de dolari

Pentru cei care nu își permit un astfel de sejur, echipa de la Chenot Palace oferă câteva recomandări simple, dar eficiente pentru un somn sănătos:

evitați lumina intensă în orele de seară

nu consumați mese grele înainte de culcare

limitați alcoolul

mențineți o rutină de mișcare constantă

respectați ritmul natural al organismului

„Toate aceste obiceiuri pot face o diferență majoră pentru calitatea somnului”, subliniază dr. Gaitanos.