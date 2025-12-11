Specialiștii susțin că doar persoanele cu o capacitate de concentrare peste medie reușesc să rezolve sarcina în timpul-limită.

Un exercițiu excelent pentru atenție și viteză de procesare

Astfel de teste nu sunt doar distractive – ele pun la încercare abilitatea de observare, atenția la detalii și rapiditatea cu care creierul poate procesa informațiile vizuale. De aceea, multe provocări de acest tip sunt folosite în antrenamente cognitive sau chiar în procese de selecție profesională.

Dacă ești genul care adoră să compare imagini și să observe imediat diferențele, acest test este pentru tine. Îl poți trimite și prietenilor pentru a vedea cine se descurcă cel mai bine sub presiunea timpului.

Provocare: găsește cele șase diferențe

Ai la dispoziție doar câteva secunde pentru a rezolva puzzle-ul. Nu te descuraja dacă nu reușești din prima – majoritatea persoanelor întâmpină dificultăți când sunt cronometrate. Presiunea timpului poate afecta chiar și oamenii extrem de atenți.

Pentru cei care vor să-și verifice răspunsurile, există și o imagine cu soluția completă, ce arată exact cele șase diferențe ascunse.

Iată soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce spune nivelul IQ despre tine?

De-a lungul timpului, testele de inteligență au împărțit participanții în mai multe categorii, în funcție de punctajul obținut:

Peste 140 – nivel asociat cu geniile și liderii vizionari

131 – 140 – caracteristic cercetătorilor, experților și managerilor de top

121 – 130 – aproximativ 6% din populația globală ajunge în această zonă superioară

111 – 120 – inteligență puțin peste medie

101 – 110 – nivel considerat standard în majoritatea testelor

91 – 100 – în această categorie se află aproape un sfert din populația lumii

81 – 90 – ușor sub medie, dar suficient pentru activități de rutină, precum cele din agricultură

71 – 80 – rezultatele indică dificultăți, persoanele putând asimila doar concepte de bază

Indiferent de rezultat, astfel de provocări rămân o modalitate amuzantă și utilă de a-ți testa atenția și capacitatea de concentrare.