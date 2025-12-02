La prima privire, testul pare un simplu exercițiu de aritmetică. Totuși, provocarea reală nu este complexitatea calculelor, ci rapiditatea cu care trebuie să fie interpretate cele trei ecuații. Sub presiunea timpului, mulți cad în capcană și se grăbesc să tragă concluzii fără să observe relațiile dintre valori.

Provocarea: poți rezolva ecuațiile în 10 secunde?

Setul de exerciții conține trei relații matematice care implică literele A, B și C. Sarcina este să identificăm valoarea fiecăreia, iar apoi să calculăm suma A + B + C. Pare simplu, însă rezultatele arată că doar cei cu o gândire rapidă și bine organizată reușesc să găsească răspunsul în timpul impus.

Cum se ajunge la soluție

Pentru cei curioși să afle cum se rezolvă, iată logica din spatele exercițiului:

A + A + A = 39

Dacă trei valori egale însumează 39, atunci rezultă clar că A = 13.

B + B – A = 25

Înlocuind pe A cu 13, ecuația devine

2B – 13 = 25 → 2B = 38 → B = 19.

6 + C + B = 50

Introducem pe B:

6 + C + 19 = 50 → C + 25 = 50 → C = 25.

Odată determinate toate valorile, mai rămâne doar calculul final:

A + B + C = 13 + 19 + 25 = 57.

Verdictul

Deși răspunsul este ușor de obținut atunci când analizezi calculele în liniște, presiunea celor zece secunde îi face pe mulți să greșească. Totuși, pentru cei cu atenție distributivă excelentă și reacție rapidă, acest test reprezintă doar un joc de încălzire.