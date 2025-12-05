În iulie, reprezentanții cântăreței au confirmat separarea de logodnicul Orlando Bloom. Într-un comunicat oficial s-a precizat: „Orlando și Katy și-au schimbat relația în ultimele luni pentru a se concentra pe creșterea copilului. Ei vor continua să fie văzuți împreună ca familie, deoarece prioritatea lor comună este — și va fi întotdeauna — să își crească fiica cu dragoste, stabilitate și respect reciproc.” În paralel, fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau s-a despărțit de soția sa, Sophie Grégoire, în 2023, după 18 ani de căsnicie.

Primele imagini împreună

Relația dintre Perry și Trudeau ar fi început în urmă cu câteva luni. În septembrie au apărut fotografii cu cei doi sărutându-se pe o barcă, imagini care au părut să confirme oficial legătura lor.

Postarea care a oficializat relația

Cuplul a devenit „oficial” pe rețelele sociale după ce Trudeau a publicat pe X o fotografie cu Perry. Artista l-a însoțit pe noul ei partener într-o vizită la politicianul japonez Fumio Kishida. Trudeau a scris: „Mă bucur să te revăd, @kishida230. Katy și cu mine am fost încântați să avem ocazia să stăm de vorbă cu tine și Yuko. Mulțumesc, Fumio, pentru prietenia ta și pentru angajamentul continuu față de ordinea internațională bazată pe reguli și față de un viitor mai bun pentru toată lumea.” Kishida a răspuns: „Mulțumesc, Justin. Sărbători fericite pentru tine și Katy!”

Reacțiile fanilor

Internauții au comentat intens modul direct în care relația a fost făcută publică. Un utilizator a scris: „Nu pot să cred că Katy participă la vizite oficiale. Oh, sunt foarte serioși!” Altul a notat: „Acesta ar putea fi cel mai nebunesc debut oficial din istoria lumii libere.” Un alt comentariu a fost: „Katy Perry implicată în diplomație internațională. Nu aveam asta pe lista mea de riscuri pentru 2025!”

