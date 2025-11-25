Infuzie de valeriană + hamei

Aceasta este cea mai cunoscută combinație calmanta, potrivit studiilor. Se bea cu 30 minute inainte de somn.

Valeriana este un remediu traditional pentru insomnie, cu efect calmant asupra sistemului nervos central. De exemplu, un studiu in Phytomedicine a aratat ca suplimentele cu valeriana pot reduce timpul necesar adormirii si imbunatati calitatea somnului.

Se poate consuma sub forma de ceai sau capsule, conform recomandarilor unui specialist, scrie sursa.

Bai calde cu ulei esential de lavanda

5-10 picaturi in apa calda + 15 minute de relaxare

Alternativ: inhalatie cu ulei de lavanda si portocal amar

Lavanda este cunoscuta pentru efectele sale relaxante si calmante. Un studiu publicat in Frontiers in Behavioral Neuroscience a aratat ca inhalarea aromei de lavanda poate reduce stresul si anxietatea, favorizand un somn mai bun.

De asemenea, poti bea si un ceai. Adauga 1 lingurita de flori uscate de lavanda intr-o cana cu apa fierbinte, lasa la infuzat 7-10 minute si bea cu 30 minute inainte de culcare.

Suc de cirese amare (sursă naturală de melatonina)

Se consuma 150 ml cu 1 ora inainte de culcare, potrivit studiilor, acesta este o buna sursa naturala de melatonina.

Respirație 4-7-8 înainte de culcare

Inspiri 4 secunde – ții 7 – expiri 8.

Acest exercitiu reduce activitatea cerebrală intensă si este eficientă mai ales după o zi agitată.

Difuzor cu uleiuri esențiale relaxante (mușețel, tămâie, vetiver)

Asigură o atmosferă calmantă și reduce hiperactivitatea mentală

Atenție: nu folosi uleiuri direct pe piele fără diluare

Ceai de musetel (Matricaria chamomilla)

Musetelul ajuta la calmarea sistemului nervos si la relaxarea muschilor, pregatind corpul pentru somn. De exemplu, potrivit unui studiu publicat in Journal of Advanced Nursing a demonstrat ca consumul de ceai de musetel imbunatateste calitatea somnului la adult.

sursa: Sfat Naturist