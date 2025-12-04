Beți două pahare de apă înainte de fiecare masă

Nutriționistul Lauren Slayton a declarat, conform Harpers Bazaar, că înainte de masă trebuie să bei două pahare cu apă. Astfel, vei avea senzația de plin și vei mânca mai puțin. Însă, nu este recomandată apa carbogazoasă, deoarece va produce balonare.

Dormiți cel puțin opt ore pe noapte

"Când dormi șapte ore și jumătate până la opt ore de somn, corpul este mai pregătit pentru a diminua hormonii stresului, iar metabolismul se îmbunătățește", conform sursei precizate.

De asemenea, un supliment de vitamina D3 zilnic vă poate ajuta să dormiți mai bine și, prin urmare, ajută la îmbunătățirea și pierderea în greutate. O teorie este că, atunci când vitamina D3 este scăzută, hormonii foamei cresc. Însă, atunci când aveți un aport necesar de vitamina D3, melatonina, hormonul somnului funcționează mai eficient.

În sezonul cald cel mai bine și recomnadat este să asimilați Vitamina D3 prin expunerea la soare.

Luați cina mai devreme

Nutriționiștii ne sfătuiesc să luăm cina cu cel puțin două ore înainte de culcare pentru a oferi corpului timp optim pentru a digera, ceea ce duce în cele din urmă la un somn mai bun.

"După doar o noapte lipsită de somn, metabolismul se poate schimba atât de mult încât simte nevoia de mai mulți carbohidrați procesați, ceea ce poate duce la supraalimentare", spune David Ludwig, medic primar și profesor de nutriție la Harvard School of Public Health, conform aceleeași surse.

Evitați alimentele procesate

Evitați alimentele procesate, cum ar fi chipsurile, biscuiții, mezelurile și bomboanele, inclusiv conservele și băuturile energizante, care pot conține sodiu și zahăr. Iar în loc de pâinea albă, optează pentru pâinea din cereale integrale.

Cum să slăbești repede - Faceți mișcare

Fie că faceți sport sau doar mișcare zilnică vă va ajuta la arderea de calorii. Cu cât efortul este mai intesn cu atât veți arde mai rapid și mai multe calorii. Așadar, sportul este una dintre cele mai sănătoase și recomandate alegeri pentru pierderea în greutate.

Dacă nu aveți timp pentru activitățile sportive sau pentru mișcare, puteți să stați în poziția planșă timp de un minut în fiecare zi. Poziția planșă constă în așezarea pe antebrațe, cu picioarele întinse, orizontal pe sol. Acest exercițiu va tonifia musculatura întregului corp.

Renunțați la alcool

Specialiștii susțin că alcoolul nu numai că vă poate afecta somnul, ceea ce poate afecta metabolismul și declanșa pofta de mâncare dar, de asemenea, duce și la creșterea retenției de lichide.

Creșteți aportul de proteine și fibre

Proteinele și fibrele ajută atât pentru a stabiliza nivelul zahărului din sânge, cât și pentru că acestea sunt mai greu de digerat și te vor menține sătul pentru mai mult timp. În plus, nu vei simți nevoia de a ciuguli și altceva între mese.

Luați în considerare postul intermitent

Studiile au arătat că postul intermitent sau renunțarea la anumite mese de peste zi poate avea beneficii extraordinare pentru sănătate. Ideal este să renunțați la masa de seară și să nu mâncați nimic până a doua zi. Acest lucru este benefic pentru sănătate, pe lângă faptul că ajută la slăbit.