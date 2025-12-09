Aloe vera

Aplicarea pe scalp a unui gel de aloe vera pur de câteva ori pe săptămână poate stimula natural creșterea părului. Deși cercetările pe oameni sunt încă limitate, se crede că aloe vera poate sprijini sănătatea părului prin calmarea inflamației scalpului, hidratarea firelor, reducerea mătreții și deblocarea foliculilor, scrie Healthline. Aceste efecte creează un mediu mai favorabil creșterii părului.

Suc de ceapă

Acest remediu natural este folosit de secole în medicina populară pentru regenerarea podoabei capilare, iar cercetările moderne îi confirmă eficiența. Un studiu din 2014 susține că spălarea părului cu suc de ceapă a ajutat regenerarea acestuia mai mult decât apa. Beneficiile au fost mai evidente la bărbați.

Efectul de stimulare a creșterii părului se datorează mai multor substanțe fitochimice din ceapă: sulf, quercetină și antioxidanți. Sucul proaspăt simplu se obține și se folosește astfel:

Toacă și mixează la blender 2-3 cepe de mărime medie;

Strecoară pasta obținută printr-o pânză sau sită fină;

Aplică sucul de ceapă rezultat direct pe scalp cu o dischetă de bumbac sau cu o sticluță aplicatoare;

Masează ușor și lasă să acționeze până la 30 de minute;

Clătește și spală părul cu un șampon delicat.

Ulei de cocos

Acest remediu natural este apreciat în întreaga lume pentru efectele sale benefice asupra scalpului și podoabei capilare. În special în țările africane și asiatice, este unul dintre cele mai folosite remedii naturale pentru creşterea părului, conform Verywell Health.

Uleiul de cocos conține acizi grași, în special acid lauric, care pătrund în interiorul firelor de păr și reduc pierderea de proteine din acestea. De asemenea, cercetările arată că biotina (vitamina B7) prezentă în uleiul de cocos contribuie la menținerea sănătății scalpului și poate stimula creșterea părului.

Ulei de rozmarin

O analiză din 2020 sugerează că uleiul de rozmarin poate ajuta la stimularea creșterii părului și la prevenirea căderii acestuia, iar un studiu din 2015 a arătat că acest remediu poate fi la fel de eficient ca minoxidilul în tratarea alopeciei androgenetice. Minoxidilul este un vasodilatator folosit ca tratament local pentru alopecie.

Pentru aplicare, pune câteva picături de ulei de rozmarin într-un ulei purtător (de exemplu de argan sau de jojoba). Aplică-l pe scalp și pe lungimea părului, masează ușor, apoi clătește. Poți repeta acest tratament de câteva ori pe săptămână.

Ulei din semințe de dovleac

Printre cele mai bune remedii naturale pentru creşterea părului se numără și uleiul din semințe de dovleac. Acest ulei este bogat în nutrienți esențiali precum zinc, magneziu și acizi grași, care stimulează regenerarea podoabei capilare. De asemenea, poate ajuta la reducerea căderii părului cauzate de hormonul dihidrotestosteron (DHT), prin inhibarea enzimei care transformă testosteronul în dihidrotestosteron.

Uleiul poate fi aplicat local, prin masarea câtorva picături pe scalp, sau poate fi administrat sub formă de supliment alimentar (capsule). De asemenea, îl poți încorpora în măști pentru păr.