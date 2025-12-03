Cearcănele, soluții naturale

Cearcănele, pungile de sub ochi, cât și ridurile din jurul ochilor apar din diverse motive. Nu numai ca semne ale trecerii anilor, lipsa somnului, stresul sau statul cu ochii în monitorul calculatorului. Ele pot trăda și semne ale retenției apei în organism sau chiar ale unor boli interne.

Chiar dacă omul modern apelează pentru combaterea cearcănelor la intervenții chirurgicale și tot felul de tehnici moderne, tratamentele naturiste, ce multe dintre ele își au tradiția încă din antichitate, își au rostul lor, mai ales pentru că sunt ieftine și la îndemâna oricui.

Putem să combatem cearcănele atât din interiorul organismului, prin respectarea câtorva reguli de alimentație, cât și prin aplicarea unor remedii naturiste direct pe cearcăne.

Pentru combaterea lor din interior este suficient să ținem cont de următoarele principii sănătoase:

trebuie consumată multă apă, pentru că aceasta are rol în eliminarea toxinelor și, paradoxal, consumul mare de apă chiar ajută împotriva retenției de apă în organism;

reducerea consumului de cafea ajută, deoarece aceasta este un stimulent al retenției de apă;

dacă se poate fără sare deloc sau măcar să se reducă, ea există deja în aproape tot ceea ce consumăm (un adult nu are nevoie de mai mult de 6-7g/zi);

consumul a două fructe de kiwi pe zi face minuni în combaterea cearcănelor;

un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată.

Remedii naturiste și alte metode

se pun felii de cartof crud pe cearcăne seara înainte de culcare și se țin câteva minute, pentru ca ele să își facă efectul, repetând procedeul de câteva ori pe săptămână;

fă o pastă semi-lichidă din mentă pisată și aplic-o sub ochi, aceasta oferă o răcorire naturală și crește fluxul sanguin. Fiind un bun calmant, menta este folosită adesea în cosmetica pentru combaterea cearcănelor;

taie două felii mai groase de castravete, ține-le 5 minute în suc de lămâie și aplică-le pe ochi, lăsându-le să acționeze timp de 10-15 minute. Deoarece castravetele hidratează și calmează în același timp;

se pun comprese cu ceai verde, rece de la frigider, acesta este recunoscut pentru proprietățile sale antioxidante și de reîntinerire a pielii;

smochinele tăiate în jumătate și aplicate pe cearcăne timp de 10-15 minute, sunt bogate în vitamina E. Sunt o sursă bună de antioxidanți și sunt folosite ca antirid, antiimflamator și antibacterian;

masarea seara în jurul ochilor cu ulei de migdale amestecat cu ulei de măsline reduce vizibil cearcănele și ridurile. Se știe că aceste uleiuri hrănesc și hidratează pielea, având și efect antioxidant;

aplicarea sub ochi a unei paste obținută prin pisarea câtorva boabe de fistic care se amestecă cu o lingură de lapte, pe care o lași să acționeze timp de o jumătate de oră;

pune în zona de sub ochi comprese cu lapte pentru 2-3 minute. Acidul lactic ajută la reducerea inflamațiilor și la luminarea zonelor întunecate.

Cea mai ieftină și mai cunoscută dintre toate metodele rămâne cea cu lingura pusă la rece. Aceasta trebuie apoi ținută pe ochi 3-4 minute și rezultatul se vede imediat.