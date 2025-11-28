De aceea am luat totul de la zero.

A urmat o perioadă intensă de cercetare și reconstrucție. Am căutat prin lăzi de zestre, prinpoduri, în case vechi și în poze îngălbenite de timp. Am vorbit cu femeile satului, ultimelesperanțe ale acestui meșteșug, și am reușit să descifrăm împreună modele vechi, simboluripierdute și tehnici aproape uitate. Așa am readus la viață modelele tradiționale din Breaza, unele dintre ele dispărute de generații.

Cu multă muncă, răbdare și dedicare, am reușit să recreăm pânza, materialele și broderiile necesare pentru ca ia de Breaza să renască.

Această muncă nu a fost doar pentru atelier sau pentru orașul nostru – ci pentru România întreagă.

Iar recunoașterea a venit acolo unde contează cel mai mult.

Cu ajutorul nostru, ia a fost inclusă în Patrimoniul Imaterial UNESCO, o realizare istoricăce consfințește valoarea, profunzimea și unicitatea portului tradițional românesc. A fost o confirmare a efortului depus, a pasiunii și a respectului față de un meșteșug sfânt.

Astăzi, în atelierul Ii Breaza, continuăm această misiune:

să păstrăm tradiția, să o reinterpretăm modern și să o ducem mai departe.

Fiecare ie, fiecare fotă, fiecare brâu este o filă de istorie rescrisă cu grijă.

Am început când tradiția era aproape uitată.

Am continuat cu credința că autenticitatea nu moare niciodată.

Iar astăzi, ia de Breaza trăiește din nou, purtată cu mândrie în toată țara și în lume.

Aceasta este povestea noastră: o renaștere. Un drum început din iubire, dus mai departe cu dedicare și scris, pentru totdeauna, în patrimoniul universal.