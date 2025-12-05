Un organism, al cărui sistem imunitar este slăbit, este predispus îmbolnăvirii. Sistemul imunitar deficitar este cauzat de stres, oboseală, un program foarte încărcat, dar şi de o alimentație nepotrivită, săracă în vitamine, minerale şi nutrienți. Pentru a preveni îmbolnăvirea sau contaminarea cu un virus este bine să consumăm anumite fructe şi legume care ajută la întărirea organismului. În cele ce urmează sunt descrise câteva dintre fructele acestea şi aportul lor miraculos adus imunității organismului.