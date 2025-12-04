Cel mai periculos ulei te îngrașă văzând cu ochii

Cercetătorii americani de la University of California au descoperit că uleiul de soia nu este chiar atât de benefic precum se credea. Până de curând, uleiul de soia era lăudat pentru conținutul său ridicat de acizi grași polinesaturați și nivelul scăzut de acizi grași saturați, ceea ce reprezenta un procent sănătos pentru a evita depunerile de colesterol. Mai mult de atât, se consideră că punctul ridicat de ardere al uleiului, și anume 232 de grade Celsius, îl face un ulei sigur pentru consumul preparatelor prăjite. Noile studii arată cu totul altceva.

Cercetătorii americani au descoperit că uleiul de soia dezvoltă o serie de compuși numiți oxilipine care se acumulează în organism, deviază metabolismul, produc inflamații ale organelor și favorizează stocarea grăsimilor, inclusiv a colesterolului, informează CSID.

Cel mai periculos ulei nu este neapărat uleiul de soia obținut din culturi organice prin presare la rece. Este uleiul de soia rafinat, tratat la temperaturi ridicate pentru a deveni mai fluid și auriu. În plus, tocmai acest ulei de soia rafinat și ultraprocesat se găsește în zeci și sute de produse pe care le consumăm și noi zilnic. În Statele Unite ale Americii, situația este și mai alarmantă.

Specialiștii recomandă un consum cât mai redus

Conform studiului realizat în Statele Unite, șoarecii de laborator care au primit produse cu ulei de soia au început să se îngrașe în câteva zile. Mai este nevoie și de alte studii în acest sens, dar specialiștii ne recomandă să folosim uleiul de soia cu prudență și să citim cu atenție etichetele produselor din comerț care ar putea conține ulei de soia. Acest ulei este tot mai folosit pentru sosuri, margarine, biscuiți, snacksuri, maioneze, produse de patiserie, conserve sau dressinguri.