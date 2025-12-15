Pentru jumări reușite, slănina folosită contează enorm. Ideal este să alegi o slănină cu șorici, tăiată din zona pieptului sau a burții porcului. Acolo fibrele sunt mai fine, iar grăsimea se topește frumos.

Bucățile nu trebuie să fie uniforme ca în laborator. Însă trebuie să fie apropiate ca dimensiune pentru a se găti uniform.

Întotdeauna trebuie să tai slănina puțin mai mare decât crezi că ai nevoie, pentru că se micșorează mult în timpul prăjirii. În plus, sarea și răbdarea fac diferența.

Dacă grăbești focul, jumările se ard la exterior și rămân crude în interior. Dacă menții un foc blând și constant, obții acele jumări aurii, cu bule mici pe suprafață, exact cum trebuie.

Această rețetă oferă varianta crocantă, dar cu interior fraged, echilibrată, potrivită atât pentru servit alături de ceapă roșie, cât și pentru păstrare la borcan în untură.

Descoperă mai jos rețeta jumărilor crocante, detaliată cu listă de ingrediente și mod de preparare pas cu pas.

Ingrediente

1,5-2 kg slănină de porc cu șorici (preferabil din zona pieptului)

sare după gust

boia dulce, piper, chimen sau foi de dafin pentru aromatizare a untură (opțional).

Mod de preparare

Mai întâi pregătește un vas mare cu pereții groși. Ideal ar fi să folosești un tuci sau un ceaun. Pregătește și un cuțit cu lama ascuțită și un tocător de lemn.

Apoi taie slănina în bucăți egale, de aproximativ 2-3 cm. Bucățile trebuie să fie suficient de mari încât să își păstreze forma după ce se reduc la jumătate prin prăjire.

Pune bucățile în ceaun și adaugă câteva linguri de apă, doar atât cât să previi lipirea în primele minute.