Usturoiul – un clasic anti-colesterol

Usturoiul conține compuși sulfuroși care ajută la scăderea colesterolului și prevenirea depunerilor în artere.

Pot fi consumați 1–2 căței cruzi pe zi sau adăugat în salate sau supe pentru efect antiinflamator și antioxidant

Fructele de pădure – antioxidanți puternici

Afinele, zmeura și căpșunile sunt bogate în antioxidanți care protejează vasele de sânge și reduc inflamația.

Afinele pot fi consumate sub formă de smoothie-uri sau cereale sau ca gustare între mese.

Uleiul de măsline și avocado – grăsimi sănătoase

Acizii grași mononesaturați și omega-3 din aceste alimente îmbunătățesc elasticitatea arterelor și reduc colesterolul LDL.

Se consumă ca dressing pentru salate cu ulei de măsline sau feliile de avocado pot fi introduse în sandvișuri sau salate

Legumele crucifere – detoxifiere și protecție vasculară

Broccoli, varză și conopidă conțin compuși care susțin detoxifierea ficatului și protejează arterele.

Această legumă poate fi consumată gătită la abur sau cruda în salate, în supe și mâncăruri de iarnă.

Condimentele naturale – scorțișoară, turmeric și ghimbir

Acestea au proprietăți antiinflamatoare și anticoagulante, contribuind la menținerea vaselor de sânge curate, potrivit studiilor.

În ceaiuri, smoothie-uri sau mâncăruri calde. Combinate cu ulei de cocos sau măsline pentru absorție optimă

sursa: Sfat Naturist