Ceai de ghimbir cu lămâie și miere – clasicul antiinflamator și antiviral

Ghimbirul are proprietăți antiinflamatorii și antivirale, iar lămâia este bogată în vitamina C, esențială pentru susținerea imunității. Mierea adaugă un efect antibacterian și calmează gâtul iritat, scrie Sfat Naturist.

Cum să-l prepari:

2–3 felii de ghimbir proaspăt

1 linguriță de miere

Sucul unei jumătăți de lămâie

250 ml apă fierbinte

Se lasă la infuzat 5–10 minute.

Ceai de echinacea cu mentă – imunostimulator și descongestionant

Echinacea este cunoscută pentru capacitatea sa de a stimula sistemul imunitar și de a scurta durata răcelii. Combinată cu menta, care are efect de descongestionare și senzație de răcoare, devine un ceai eficient pentru simptomele respiratorii.

Mod de preparare:

1 linguriță de rădăcină sau frunze uscate de echinacea

1 linguriță de frunze de mentă

250 ml apă fierbinte

Infuzează 7–10 minute.

Ceai de cimbru cu soc – antiviral și expectorant

Cimbrul are proprietăți antimicrobiene și antispasmodice, ajutând la reducerea tusei, iar florile de soc sunt recunoscute pentru efectul lor antiviral și de stimulare a imunității. Această combinație este recomandată mai ales în cazurile de gripă sau răceală cu tuse și congestie.

Cum se prepară:

1 linguriță de frunze sau flori de cimbru

1 linguriță de flori de soc

250 ml apă fierbinte

Infuzează 5–10 minute.

Studiile indică că socul poate reduce durata simptomelor gripei cu până la 4 zile.

Ceai de mușețel cu mentă – calmant și antiinflamator

Mușețelul are proprietăți antiinflamatorii și calmante, ajutând la reducerea durerilor de gât și a iritațiilor. Menta adaugă efect de răcorire și ușurează respirația.

Mod de preparare: