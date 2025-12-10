Ingrediente:

Pentru caramel și mere:

5–6 mere mari

150 g zahăr

50 g unt

1 linguriță scorțișoară (opțional)

Zeama de la ½ lămâie.

Pentru blat:

4 ouă

120 g zahăr

120 g făină cernută

1 linguriță praf de copt

1 plic zahăr vanilat

50 ml ulei sau unt topit

1 praf de sare.

Mod de preparare

Mai întâi vei pregăti caramelul, apoi merele, ingrediente ce vor sta la baza tăvii. Iar înainte de a prepara compoziția pentru blat, pornești cuptorul la 180 de grade Celsius, pentru a se încălzi.

Într-o tigaie sau direct în tava de copt (dacă e rezistentă la foc), se topește zahărul la foc mic până când devine auriu. Se adaugă untul și se amestecă până când se obține un caramel fin și ușor cursiv.

Merele se curăță de coajă și cotoare. Apoi se taie în felii groase și se stropesc cu zeamă de lămâie ca să nu se oxideze. Se așază peste stratul de caramel. Opțional se presară și scorțișoară peste feliile de mere. Stinge focul și lasă merele cu sosul caramel să se tempereze până când pregătești compoziția pentru blat.

Mai întâi mixează ouăle cu zahărul și vanilia până când se obține o cremă spumoasă și deschisă la culoare. Nu este necesar să separi albușurile de gălbenușuri. Adaugă treptat uleiul, în timp ce amesteci ușor pentru omogenizare. Apoi încorporează făina trecută prin sită și amestecată cu praful de copt, amestecând ușor cu o spatulă.

Compoziția de blat se toarnă uniform peste merele așezate pe caramel. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Prăjitura se coace pentru 35–40 de minute, până când blatul trece testul scobitorii.

Imediat ce prăjitura e scoasă din cuptor, se lasă 5 minute să se tempereze în tavă. Apoi se răstoarnă cu grijă pe un platou, astfel încât merele caramelizate să fie la suprafață. Se porționează după răcirea completă.