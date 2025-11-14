Ingrediente negresa de post
Blatul:
- 600 g făină;
- 350 g zahăr;
- 350 g apă;
- 125 g ulei;
- 100 g nuci;
- 4 linguri de gem sau magiun;
- 3 linguri cacao;
- 1 pachet și 1/2 praf de copt;
- esență de rom;
- un praf de sare.
Glazura:
- 150 g zahăr;
- 75 g apă;
- 50 g cacao;
- 150 g margarină;
- nucă de cocos, opțional.
Mod de preparare:
Se amestecă într-un vas toate ingredientele până se omogenizează. Nucile le pisăm cu ajutorul unui pisălog sau le putem taia bucățele cât se poate de mici, după preferință, după care le încorporăm și pe ele. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și unsă cu puțin ulei și se bagă la copt, la foc moderat.
În acest timp se prepară glazura, amestecându-se într-o cratiță pe foc zahărul, apa, cacaoa și 100 g din margarină. Se lasă să fiarbă circa 15 minute, amestecându-se din când în când. Când se ia de pe foc se lasă să se răcească la temperatura camerei și se mai adaugă cele 50 g margarină. Glazura se toarnă peste prăjitura călduță. Se poate presăra nucă de cocos pe deasupra pentru un plus de savoare.
