Ingrediente negresa de post

Blatul:

600 g făină;

350 g zahăr;

350 g apă;

125 g ulei;

100 g nuci;

4 linguri de gem sau magiun;

3 linguri cacao;

1 pachet și 1/2 praf de copt;

esență de rom;

un praf de sare.

Glazura:

150 g zahăr;

75 g apă;

50 g cacao;

150 g margarină;

nucă de cocos, opțional.

Mod de preparare:

Se amestecă într-un vas toate ingredientele până se omogenizează. Nucile le pisăm cu ajutorul unui pisălog sau le putem taia bucățele cât se poate de mici, după preferință, după care le încorporăm și pe ele. Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și unsă cu puțin ulei și se bagă la copt, la foc moderat.