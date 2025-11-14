Mâncare de post

Zilele de post sunt o adevărată provocare pentru cei care aleg să renunțe la mâncarea de dulce. Astfel că, gospodinele sunt puse de multe ori în imposibilitatea de a ști ce mâncare de post să mai gătească.

Din acest motiv, venim în întâmpinarea celor care nu știu ce să mai gătească de post, astfel încât, să fie o mâncare care se gătește rapid, este gustoasă și hrănitoare în același timp.

Iată cinci rețete de post preparate pe bază de ciuperci.

Cremă de ciuperci carotată

Ingrediente:

ciuperci 500 grame;

margarină vegetală 200 grame;

făină 1 lingură;

țelină jumătate de rădăcină (50 gr);

frunze de țelină 100 grame;

ceapă medie 1 bucată;

morcovi 200 grame;

sare după gust.

Mod de preparare

Ciupercile se spală, se taie cuburi și se trag într-o jumătate din cantitatea de margarină, fără să se prăjească în totalitate.

Se curăță zarzavatul, se spală, se opărește și se pune la fiert cu sare.

Separat se călește făina în restul de margarină și se stinge cu supa de la zarzavaturile fierte. Se dizolvă bine fără a se forma cocoloașe. Se strecoară supa și se amestecă cu zarzavatul pasat sau mixat cu blenderul și cu făina dizolvată.

Se adaugă ciupercile mixate și ele cu blenderul și se pun, din nou, la foc potrivit, amestecând continuu să nu se lipească.

Când zeama începe să se lege puțin se ia vasul de pe foc. Se servește caldă cu crutoane de pâine.

Cremă de ciuperci cu fasole verde

Ingrediente

ciuperci 500 grame;

fasole verde- conservă (800 grame);

ceapă 200 grame;

țelină 50 grame;

pătrunjel verde 1 legătură;

morcovi 100 grame;

margarină vegetală 100 grame;

sare după gust.

Mod de preparare

Se curăță ciupercile și zarzavatul, se spală bine și se pun la fiert împreună.

Fasolea verde se scurge bine, se spală și se pune la fiert, dacă nu este deja gata fiartă. Când este fiartă se mixează cu blenderul.

Se amestecă apoi fasolea cu zeama de legume și ciuperci mixate cu blenderul (1,5 -2 l), se adaugă margarina și se lasă la fiert cca 5 minute.

Se poate servi caldă cu crutoane de pâine.

Mâncare de post cu ciuperci

Ingrediente

ciuperci 1 kg;

ceapă 2 bucăți;

roșii 4 bucăți;

margarină 2 linguri;

făină 1 lingură;

verdeață;

sare după gust.

Mod de preparare

Se curăță ciupercile și se taie în bucăți. Ceapa se tale felii și se prăjește ușor cu o lingură de margarină. Se pun apoi ciupercile, care vor lăsa zeamă. Când a scăzut toată apa, se adaugă făina, câteva roșii fără coajă, sarea și puțină verdeață tocată. Mâncarea se lasă pe foc mic, acoperită cu capac până mai scade.

Se servește fierbinte, iar dacă în loc de margarină folosiți ulei, atunci mâncarea de ciuperci se poate consuma și rece.

Salată de ciuperci sau bureți cu usturoi

Ingrediente

ciuperci sau bureți (proaspete sau conservate);

ulei;

oțet;

sare;

usturoi.

Mod de preparare

Se aleg ciupercile sau bureții, se spală și se pun întregi la înăbușit cu puțină apă și sare. Se lasă la fiert la foc foarte mic, cam jumătate de oră. Se scurg, se taie cubulețe și se pun în salatieră.

Separat se face un sos din ulei amestecat cu oțet, usturoi tocat, sare după gust. Amestecul se toarnă peste bureți.

Se consumă rece ca o gustare, ornată cu frunze de pătrunjel sau foi de salată verde.

Ciuperci sote cu roșii

Ingrediente

ciuperci 1 kg;

roșii 1 kg;

ulei 200 ml;

verdeață 2 legături;

vin alb 100 ml;

usturoi 2-3 căței;

sare și piper după gust.

Mod de preparare

Ciupercile curățate și spălate cu apă rece se taie cuburi potrivite și se sotează în puțin ulei.

Roșiile se trec prin apă clocotită cu sare apoi se sotează. Se amestecă cu ciupercile. Se adaugă sare, ulei, piper, verdeața tăiată mărunt, câteva picături de vin și usturoiul tăiat feliuțe. Se lasă să fiarbă la foc mic.

Mâncare de post - Sote de ciuperci cu orez

Ingrediente

ciuperci proaspete sau conservate 500 grame;

orez 500 grame;

ulei 150 ml;

ceapă 100 grame;

sare și piper dup[ gust.

Mod de preparare

Ciupercile se curăță, se spală și se taie felii. Se călește ceapa și se stinge cu feliile de ciuperci. Când sunt aproape gata se pune sare și piper după gust și se continuă fierberea înăbușit. Separat se fierbe orezul, se sotează în puțin ulei, apoi se amestecă cu ciupercile, dându-se în clocot. Se condimentează după gust.