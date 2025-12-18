Lansat în vara lui 1999, Eyes Wide Shut a fost primit inițial cu nedumerire. Atmosfera onirică, jocul straniu al lui Tom Cruise și Nicole Kidman și celebra scenă a ritualului mascat au fost privite mai degrabă ca excentricități decât ca avertismente. Criticii nu știau cum să-l interpreteze, iar moartea lui Kubrick, survenită cu doar câteva luni înainte, a alimentat percepția că filmul ar fi fost neterminat, scrie Vulture.

Anii au trecut, iar filmul a început să fie reevaluat. Dincolo de orgia ritualică, spectatorii au remarcat detalii subtile despre relația dintre putere, sex și vulnerabilitate — elemente care, privite retrospectiv, par să anticipeze dezvăluirile despre rețelele de abuz operate de figuri influente.

În anii 2010, teoriile conspirației precum Pizzagate și QAnon au împins în prim-plan ideea unor cercuri secrete ale elitelor implicate în trafic de persoane, iar arestarea și moartea lui Jeffrey Epstein au transformat speculațiile în subiect global. În acest context, filmul lui Kubrick a fost redescoperit ca o posibilă premoniție cinematografică.

Lipsa explicațiilor directe a lăsat loc interpretărilor. Iar faptul că Eyes Wide Shut pare să atingă teme care aveau să devină reale abia după două decenii a alimentat întrebarea care circulă acum intens: A încercat Stanley Kubrick să transmită un avertisment despre lumea ascunsă a elitelor?