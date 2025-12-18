Mii de oameni s-au adunat în spațiul dintre Președinție și Casa Partidului. De pe scenă, în direcția clădirii Adunării Naționale, sunt difuzate mesajele „Mafia afară”, „Nu hrăniți porcul” și „Sarafov afară” (procurorul general interimar – n.r.). Coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB) testează dacă elanul protestelor publice poate fi menținut chiar și după demisia guvernului condus de premierul Rosen Zhelyazkov. Mii de oameni s-au adunat la Sofia. Ei cer alegeri corecte și modificarea Codului Electoral, notează Novinite.

Traficul este complet blocat.

Proteste sunt și în alte 9 orașe din Bulgaria.

Mai mulți politicieni din opoziție avertizează că nemulțumirea publică și tensiunile politice ar putea escalada după sărbători, mai ales dacă protestelor actuale li se vor adăuga și tensiuni sociale.

În urmă cu o săptămână, premierul Rosen Jeliazkov și-a prezentat demisia, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale guvernului și a eșecului perceput în combaterea corupției, transmite Reuters.

Jeliazkov a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu doar câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură.

Turbulențele sociale și politice vin într-un moment sensibil, Bulgaria urmând să adere la zona euro la 1 ianuarie.