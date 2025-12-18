Pe fondul eforturilor eșuate ale președintelui Donald Trump de a obține o încetare a luptelor, Washingtonul a intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a accepta anumite concesii care ar putea duce la încheierea conflictului. Dacă reuniunea va avea loc, partea americană intenționează să prezinte Rusiei rezultatele celor mai recente runde de discuții, în contextul în care poziția Moscovei rămâne, în mare parte, neschimbată.

Potrivit surselor citate, delegația rusă ar urma să fie condusă de Kirill Dmitriev, șeful Fondului suveran de investiții al Rusiei. Din partea americană ar urma să participe trimisul special al administrației Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner. Casa Albă nu a confirmat deocamdată informația.

În această săptămână, Witkoff și Kushner au purtat negocieri-maraton la Berlin cu oficiali ucraineni și europeni, încercând să ajungă la un acord privind garanțiile de securitate oferite Ucrainei, posibile concesii teritoriale și alte aspecte sensibile. Washingtonul ar fi propus un angajament de apărare mutuală similar celui oferit statelor membre NATO, în timp ce Ucraina ar fi renunțat, temporar, la cererea de aderare imediată la alianța transatlantică.

Oficialii americani cred că Rusia ar putea accepta, într-un eventual acord final, garanțiile de securitate oferite de Occident și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Totuși, președintele Vladimir Putin nu a dat semne că și-ar fi schimbat poziția. Vorbind miercuri la Moscova în fața unor oficiali din domeniul apărării, Putin a reiterat că Rusia nu va renunța la obiectivul de a „elibera teritoriile sale istorice”, calificând drept „porci europeni” pe cei care sprijină Kievul, conform Politico.

Statele Unite ar intenționa să convoace în curând un grup de experți militari care susțin Ucraina pentru a discuta detaliile tehnice ale garanțiilor de securitate și ale eventualelor modificări teritoriale. Întâlnirea de la Miami ar reprezenta un demers separat de acest proces.

Consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, este, de asemenea, așteptat să aibă o întâlnire cu delegația americană înaintea discuțiilor dintre SUA și Rusia, potrivit surselor.