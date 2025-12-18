Înregistrări bombă la Realitatea Plus. Care era planul celor care au atacat sistemul judiciar – VIDEO

Realitatea Plus a intrat în posesia unor înregistrări ale discuțiilor purtate între un om de afaceri și jurnaliștii Recorder, înainte de difuzarea materialului care a declanșat scandalul uriaș din justiție. Afaceristul îi acuză pe reporteri că vizează doar anumiți magistrați, deși susține că le-a prezentat dovezi privind dosare făcute la comandă. În replică, redacția Recorder afirmă că declarațiile ar fi scoase din context și că unele interviuri nu s-au materializat imediat în materiale jurnalistice.

Într-un pasaj din discuția purtată de omul de afaceri cu jurnaliștii de la Recorder, acesta le indică, cu nume, o situație de trafic de influență și mită legată de un dosar, în care ar fi implicați procurori DNA și judecători. 

Reacția Recorder: 

Într-o reacție solicitată de Realitatea Plus, redacția Recorder a transmis că relatările omului de afaceri nu au fost suficiente pentru realizarea unui material „publicabil”, iar dacă acesta deține informații despre abuzuri clare în justiție, le poate prezenta.

