Într-un pasaj din discuția purtată de omul de afaceri cu jurnaliștii de la Recorder, acesta le indică, cu nume, o situație de trafic de influență și mită legată de un dosar, în care ar fi implicați procurori DNA și judecători.

Reacția Recorder:

Într-o reacție solicitată de Realitatea Plus, redacția Recorder a transmis că relatările omului de afaceri nu au fost suficiente pentru realizarea unui material „publicabil”, iar dacă acesta deține informații despre abuzuri clare în justiție, le poate prezenta.