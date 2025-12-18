Pentru realizarea acestui atlas digital, echipa de oameni de știință a folosit peste 800.000 de imagini satelitare colectate în anul 2019. Datele au fost procesate cu ajutorul inteligenței artificiale și al algoritmilor de învățare automată, care au reușit să distingă între teren, clădiri și elemente non-structurale precum drumurile sau vegetația. Rezultatul este un model tridimensional cu un nivel de detaliu de 30 de ori mai mare decât orice alt set de date similar, incluzând cu un miliard mai multe clădiri decât cele mai cuprinzătoare baze existente.

Ce oferă GlobalBuildingAtlas

Instrumentul, denumit GlobalBuildingAtlas, permite pentru prima dată o analiză la scară planetară a modului în care construcțiile umane au transformat suprafața Pământului. Pentru moment, au fost cartografiate marile orașe, clădire cu clădire, iar în viitor urmează toate orașele lumii, inclusiv București.

Munchen pe noua hartă

Profesorul Xiaoxiang Zhu, coordonatorul proiectului, a explicat: „Cu modelele 3D, vedem nu doar amprenta la sol, ci și volumul fiecărei clădiri, ceea ce oferă informații mult mai precise despre condițiile de trai.”

Estimări detaliate pentru fiecare clădire

Modelul AI calculează înălțimea și volumul fiecărei construcții, dar și distanța față de proprietățile învecinate. Aceste date sunt disponibile atât pentru zonele urbane, cât și pentru cele rurale. „Informațiile 3D despre clădiri oferă o imagine mult mai exactă asupra urbanizării și sărăciei decât hărțile 2D tradiționale”, a precizat Zhu.

Indicatori noi pentru cercetare

Profesorul a introdus un concept inovator: „Prezentăm un nou indicator global: volumul clădirilor pe cap de locuitor, masa totală a construcțiilor raportată la populație – o măsură a locuințelor și infrastructurii care dezvăluie disparități sociale și economice. Acest indicator sprijină dezvoltarea urbană sustenabilă și ajută orașele să devină mai incluzive și mai reziliente.”

Utilitate pentru politici publice și cercetare

Harta oferă date esențiale pentru studii privind densitatea locuințelor, inegalitățile sociale și impactul asupra mediului. Cercetătorii speră ca guvernele să folosească aceste informații pentru planificarea urbană și pentru gestionarea dezastrelor naturale, precum inundațiile sau cutremurele.

Inovația metodei

Un aspect remarcabil al proiectului este faptul că modelul a fost creat exclusiv pe baza imaginilor satelitare și a algoritmilor de învățare automată, fără a fi nevoie de costisitoare zboruri cu avioane dotate cu echipamente de scanare la sol. Această abordare a permis obținerea unui nivel de precizie ridicat la scară globală, cu resurse mai reduse.

Implicații sociale și economice

Datele colectate pot oferi informații despre distribuția populației, despre zonele cu densitate mare de locuințe sau despre regiunile unde infrastructura este deficitară. În plus, analiza volumului clădirilor poate indica diferențe de prosperitate, zonele mai bogate având de regulă mai multe construcții pe persoană și spații mai generoase.

Interesul public pentru noua hartă

De la lansarea platformei, aproape 300.000 de utilizatori au accesat site-ul Universității Tehnice din München pentru a explora baza interactivă de clădiri. Interesul global confirmă utilitatea și atractivitatea acestui instrument unic, care oferă o imagine detaliată asupra modului în care oamenii au modelat planeta.

