Decizia va fi reglementată printr-o ordonanță de urgență și are ca obiectiv principal menținerea în sistem a specialiștilor cu experiență, în special în acele domenii unde deficitul de personal este acut. Potrivit ministrului, în anumite specialități medicale, fiecare profesionist activ contează pentru asigurarea continuității actului medical.

Modificări legislative pentru deblocarea sistemului sanitar

În cadrul aceleiași ședințe, Guvernul a aprobat modificări ale Legii sănătății, menite să elimine obstacolele administrative și să creeze un cadru mai flexibil pentru funcționarea unităților medicale. Alexandru Rogobete a subliniat că schimbările legislative vizează protejarea resursei umane din sănătate și reducerea timpilor necesari pentru obținerea documentelor de recunoaștere și atestare profesională.

„Prin decizii asumate și reglementări clare, reașezăm sistemul de sănătate astfel încât pacienții și personalul medical să beneficieze de stabilitate și continuitate”, a declarat ministrul.

Concursuri pentru posturile vacante din spitale

Totodată, Guvernul a aprobat un memorandum propus de Ministerul Sănătății care permite organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Noile prevederi stabilesc explicit că restricțiile generale privind angajările nu se aplică concursului național de rezidențiat și nici procedurilor de integrare clinică.

Această măsură oferă mai multă claritate medicilor și farmaciștilor care activează simultan în mediul universitar și clinic, permițându-le să își continue activitatea medicală fără birocrație suplimentară, prin adaptarea raportului de muncă.

Deschidere către medicii români din diaspora

Ministrul Sănătății a anunțat și accelerarea procedurilor de recunoaștere profesională pentru medicii români din diaspora care doresc să revină în țară. Potrivit acestuia, investițiile recente din spitale și programele medicale moderne au crescut interesul specialiștilor pentru reîntoarcerea în sistemul sanitar românesc.

În acest context, autoritățile urmăresc eliminarea întârzierilor administrative și introducerea unor proceduri transparente și predictibile, cu termene scurte de soluționare a dosarelor.

Alexandru Rogobete a subliniat că toate măsurile adoptate au un scop comun: construirea unui sistem de sănătate coerent, stabil și orientat către nevoile pacienților. „Un sistem care funcționează și care crește generează încredere, iar încrederea este esențială pentru sănătate”, a concluzionat ministrul.

