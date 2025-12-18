Ea este acuzată că ar fi indus în eroare zeci de fermieri și antreprenori, promițându-le consultanță pentru obținerea de fonduri europene.

Modul de operare descris de păgubiți

Mai multe persoane au declarat că au fost convinse să plătească avansuri de ordinul miilor de euro, primind asigurări că documentația necesară va fi întocmită și depusă la timp. După efectuarea plăților, comunicarea cu reprezentanții firmei se întrerupea complet, iar proiectele nu erau depuse. Conform procurorilor, într-un singur an, Patricia Potra ar fi obținut aproximativ 60.000 de euro. Printre reclamanți se află un operator de turism din Cluj-Napoca, care declară că a plătit 7.400 de lei pentru două proiecte europene care nu au fost depuse.

Incident la momentul reținerii

Înainte de reținere, anchetatorii au consemnat un episod tensionat: tânăra ar fi încercat să evite măsura, pretinzând că i s-a făcut rău. A fost transportată la Spitalul din Huedin, unde medicii au stabilit că starea ei era normală. După verificările medicale, a fost reținută 24 de ore, ulterior instanța dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Decizia instanței

Judecătoria Cluj-Napoca a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pentru perioada 16 decembrie 2025 – 14 ianuarie 2026. Patricia Potra este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, cu 11 acte materiale, fără antecedente penale, în calitate de administrator al unei firme de consultanță.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca sub nr. 2150/187/P/2025 din data de 16.12.2025 şi în consecinţă: În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2 raportat la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 zile, de la data de 16.12.2025 până la data de 14.01.2026, inclusiv, a inculpatei Potra Patricia Lorena, cetăţean român, necăsătorit, fără obligații militare, studii superioare, administrator în cadrul SC Nexus Finance Analytics SRL, fără antecedente penale, sub acuzaţia de săvârşire a infracţiunii de înșelăciune în formă continuată (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) (2) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore, de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 16.12.2025, ora 14:00””, se arată în soluţia Judecătoriei.

Firma și contractele publice

Societatea implicată este Potra Romconsulting Service SRL, administrată de Patricia Potra. Conform datelor platformei SICAP.ai, compania a obținut în anul 2025 contracte de peste 2 milioane de lei cu primării și instituții locale pentru servicii de consultanță.

Ancheta vizează și pe Elena Potra, mama inculpatei, fost funcționar APIA Cluj. Presa locală a relatat că aceasta ar fi direcționat clienți către firma fiicei sale, acuzații pe care le-a respins public, afirmând că nu a intermediat contracte de consultanță.

Posibile victime suplimentare

Polițiștii au avertizat că numărul persoanelor păgubite ar putea fi mai mare decât cel cunoscut până acum. În mai multe localități din județul Cluj au fost identificate persoane care au plătit avansuri, dar nu au depus plângeri oficiale. Autoritățile au subliniat că recuperarea prejudiciilor se poate realiza doar prin sesizarea formală a organelor de cercetare penală.

