Potra urmează să fie audiat de procurorii care instrumentează cazul, la o săptămână după ce a fost adus în țară din Emiratele Arabe Unite, în urma finalizării procedurii de extrădare. În momentul sosirii sale pe Aeroportul Henri Coandă, camerele de filmat au surprins primele sale declarații publice.

Încătușat și escortat de polițiști, Potra și-a reafirmat sprijinul față de Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României și co-inculpat în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. „Pe președintele Georgescu îl susțin”, a spus el în fața jurnaliștilor.

Horațiu Potra era dat în urmărire internațională din luna februarie, după ce ar fi părăsit România în contextul deschiderii anchetei privind presupusa tentativă de destabilizare a ordinii constituționale. El a fost localizat și arestat în Dubai, la finalul lunii septembrie, în baza unui mandat internațional emis de autoritățile române.

Horațiu Potra este vizat de un mandat de arestare emis de autoritățile române, fiind implicat în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale a României, respectiv lovitură de stat.

Alături de Potra, au fost aduși în țară fiul și nepotul acestuia, Alexandru Cosmin și Dorian Potra, ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare.

Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, a insistat anterior asupra nevinovăției sale: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.

Pe lângă acuzațiile legate de ordinea constituțională, Horațiu Potra este vizat și de acuzații de evaziune fiscală – pentru venituri obținute din activități de mercenariat în Africa – și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial.