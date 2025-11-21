”Confirmă arestarea preventivă dispusă faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin prin Încheierea nr. 90 din data de 28 februarie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 462/1/2025, definitivă prin Încheierea nr. 2/C din data de 13 martie 2025, pronunţată de completul de judecători de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală în dosarul nr. 522/1/2025. Dispune executarea mandatelor de arestare preventivă emise faţă de inculpaţii Potra Horaţiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru Cosmin pe o perioadă de 30 de zile, care se calculează de la data încarcerării, respectiv 20.11.2025, până la data de 19.12.2025, inclusiv”, se arată în minuta instanţei.

Curtea de Apel Bucureşti a mai decis să respingă ca nefondate cererile celor trei privind înlocuirea măsurii arestării preventive.

Horațiu Potra a fost audiat astăzi, la CAB, după ce a fost adus aseară în țară. Potra s-a predat recent autorităților din Dubai, iar când a ajuns în țară a fost escortat de trupele speciale și dus direct în Arestul Central. La Curtea De apel București se validează mandatele de arestare. Decizia de astăzi nu va fi însă una definitivă.

Reamintim că Potra, împreună cu fiii săi, au fost repatriați joi din Dubai. Aceștia se aflau acolo de mai multe luni și vor fi acum judecați în România pentru tentativă de lovitură de stat.

Reamintim că Potra a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, a insistat anterior asupra nevinovăției sale: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.

Pe lângă acuzațiile legate de ordinea constituțională, Horațiu Potra este vizat și de acuzații de evaziune fiscală – pentru venituri obținute din activități de mercenariat în Africa – și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial.