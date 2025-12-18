Oprescu a transmis că premierul Bolojan ar trebui să lase aceste sume la dispoziția localităților. „Creşterea taxelor poate să ajute dacă aceste taxe rămân la localitate, din păcate n-am văzut o formă finală. Ştiu că premierul s-a exprimat pe post şi în discuţiile cu structurile asociative că şi-ar dori ca aceste diferenţe de taxe, din cât sunt acum până la creşterea care va avea loc, să meargă către Guvernul României, ceea ce mi se pare o prostie.

Dacă tot măreşti taxele localităţilor, le laşi banii localităţilor respective şi nu le mai dai din cote defalcate şi oricum guvernul ar face o economie, că altfel trebuie să susţină bugetele până la un anumit nivel. Dar, să iei diferenţa de taxe la centru, nu mi se pare oportun”, a declarat Marius Oprescu, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Impactul asupra bugetelor locale

Președintele CJ Olt a precizat că majorarea taxelor și impozitelor va aduce și o creștere a sumelor neîncasate la nivel local, din cauza persoanelor cu venituri de subzistență care nu au reușit nici până acum să își achite datoriile. „Sunt oameni care muncesc şi-şi permit să plătească aceste taxe mărite, pentru că sunt unele taxe care erau foarte mici. Din păcate, în zona rurală trebuie să fim de acord că realitatea este cu totul alta, jumate din oameni abia pot să-şi plătească aceste taxe, dacă le mai găsim şi mărite în anul 2026, va fi complicat, pentru că primarul trebuie să încaseze.

Din ce să încaseze? Dacă omul ăla nu şi-a plătit (datoria) nici când era mică, pentru că n-a putut, pentru că ştim foarte bine, toţi aveţi cunoştinţe în zona rurală şi vedeţi că sunt anumite localităţi depopulate unde nu mai există niciun fel de activitate rurală în afară de agricultură şi oamenii au un nivel al veniturilor de subzistenţă. Şi atunci, cred că acolo nu vom face decât să mărim sumele neîncasate la bugetele locale, care oricum nu existau. (...) Sunt nişte inadvertenţe, probabil vom merge cu ele aşa o perioadă până când ne vom trezi că nu e bine ce-am făcut.

Bolojan se contrazice: În România lucrează prea puțini oameni. Soluția nu este creșterea taxelor

Sunt păreri împărţite ca peste tot, aşa cum v-am spus, adică sunt oameni care spun, categoria oamenilor care muncesc, e adevărat, impozitul pe maşină era ieftin, de-aia am ajuns să avem câte 3-4 maşini la unele porţi, dar sunt şi taxe pentru jumătatea cealaltă populaţiei care n-are venituri decente, care e foarte greu să susţină acele mici proprietăţi pe care le au”, a adăugat Oprescu.

Poziția PSD pentru anul viitor

Marius Oprescu, în calitate de prim-vicepreședinte PSD, a subliniat că partidul va adopta o poziție mai fermă în coaliția de guvernare. „Cu siguranţă anul viitor şi cred că acest lucru s-a văzut deja odată cu stabilirea unei conduceri legale, să zic aşa, în cadrul congresului PSD, abordarea noastră va fi una mult mai fermă în ceea ce priveşte măsurile pe care le susţinem noi. Am intrat în această guvernare pentru stabilitatea României şi pentru binele românilor, în acelaşi timp încercând să ne punem în aplicare programul de guvernare cu care ne-am prezentat în faţa electoratului nostru, exclus să nu ne batem pentru fiecare punct din acest program, ca el să fie inclus în programul de guvernare al acestei ţări.

Cred că ar trebui ca fiecare dintre noi, şi aici vorbim de partenerii noştri din cadrul coaliţiei, să înţeleagă că abordarea lor, pe care au avut-o până acum, e contraproductivă. Nu poţi doar să vii să-ţi impui propriile păreri când tu ai luat la alegerile parlamentare 10-11%, că nici partidul dânsului nu este de acord cu anumite măsuri pe care le-a luat premierul, ştim foarte bine acest lucru.

Deci nu putem să venim să ne impunem păreri, cred că dialogul şi cooperarea sunt cele mai bune forme de a ajunge la un consens şi a scoate cele mai bune măsuri pentru populaţie”, a concluzionat Marius Oprescu.

