Gândacii colcăie în voie în Spitalul Municipal Sebeș. Managerul susține că era „doar un pui”. Video

Un bărbat care a fost internat pentru o noapte, între 16 și 17 decembrie, la secția de oftalmologie a Spitalului Municipal Sebeș, județul Alba, a postat pe internet un videoclip în care apar insecte pe pereții și pe ușa unui grup sanitar.

Înregistrarea arată mai mulți gândaci într-un spațiu vizibil degradat, iar autorul susține că imaginile au fost surprinse chiar în interiorul unității medicale.

Reacția conducerii spitalului

Managerul instituției, Anca Franchini, a declarat pentru Ziarul Unirea că situația prezentată nu reflectă realitatea din spital. „Cazul nu este aşa cum este prezentat în videoclip. Noi efectuăm dezinsecţie şi deratizare o dată la două săptămâni. După ce maternitatea s-a mutat din clădirea mare, am zugrăvit şi am realizat deratizări pe jumătate de clădire, iar cealaltă jumătate a fost tratată peste o săptămână. S-a zugrăvit, s-a făcut dezinfecţia, iar eu personal am fost în salonul şi în baia respectivă. A fost vorba despre un singur gândac, un pui”, a precizat aceasta.

Incident considerat izolat

Directoarea unității medicale a subliniat că situația nu este una generalizată. „Clădirea este veche, într-adevăr, însă asistentele sunt permanent atente. Întreținem saloanele cu spray-uri pentru a preveni apariția dăunătorilor, însă aceștia își pot depune ouăle, iar ocazional mai poate apărea câte unul. Este vorba despre un caz izolat”, a mai spus managerul spitalului.

