Vaccinarea antigripală este recomandată pentru toate categoriile de vârstă, cu prioritate pentru copiii mici, adolescenți, gravide, vârstnici și persoane cu anumite boli cronice. Gravidele pot dezvolta forme severe iar copiii și adolescenții au cel mai mare risc de a se îmbolnăvi și o capacitate mai mare de transmitere decât adulții. Internările din rândul copiilor sunt comparabile cu cele ale vârstnicilor, deși jumătate dintre copiii spitalizați nu prezintă comorbidități. Vaccinarea pediatrică reduce transmiterea bolii în familie, scade absențele școlare și limitează complicațiile.

„Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă intervenție pentru a limita răspândirea, complicațiile și costurile directe și indirecte asociate gripei. Estimativ, vaccinarea a șapte copii previne un caz de gripă, iar la scară populațională acest lucru se traduce în mii de îmbolnăviri evitate și resurse spitalicești folosite acolo unde sunt cu adevărat necesare. Mesajul nostru către părinți este simplu: gripa nu este o răceală banală, iar vaccinarea copiilor este esențială pentru a proteja întreaga familie”, a declarat Dr. Dina Mergeani, Președintele SNMF.

La vârstnici, vaccinarea antigripală reduce riscul de complicații respiratorii, evenimente cardiovasculare, spitalizări și mortalitate. Există vaccinuri adaptate vârstnicilor, care pot oferi un răspuns imun mai puternic. Co-administrarea cu vaccinul pneumococic poate întări protecția împotriva bolilor pneumococice, în acord cu recomandările medicale. Vaccinarea celorlalte grupe de risc previne apariția formelor severe, a complicațiilor, internărilor și a deceselor.

„Pentru pacienții noștri vârstnici, vaccinarea antigripală nu este doar o recomandare, ci o intervenție preventivă esențială care reduce semnificativ riscul de complicații respiratorii, evenimente cardiovasculare, spitalizări și chiar deces. O vedem în fiecare sezon: persoanele vaccinate au un risc mult mai mic de îmbolnăvire, își păstrează autonomia și evită internările.. De asemenea, doresc să amintesc rolul membrilor familiei persoanelor la risc în transmiterea bolii și îi încurajez pe toți seniorii și familiile lor să se programeze la medicul de familie pentru vaccinare cât mai curând, pentru sănătatea lor a membrilor familiei și comunității.” a declarat Conf. Univ. Dr. Gindrovel Dumitra, Coordonatorul Grupului de Vaccinologie din SNMF.

Pentru a limita răspândirea gripei și a reduce riscul de complicații, spitalizări și decese, vă invităm să vă programați cât mai curând la medicul de familie pentru vaccinarea antigripală care este gratuită pentru copiii, gravide, personal medico-sanitar, persoanele vârstnice și cele cu boli cronice. Vaccinarea rămâne cea mai eficientă măsură de prevenție a gripei, cu beneficii directe pentru copii, gravide, vârstnici și persoanele cu boli cronice. Prin vaccinare ne protejăm familiile și comunitățile și contribuim la scăderea presiunii asupra sistemului de sănătate în perioadele de vârf.

Asociația Societatea Națională de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF)