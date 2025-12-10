”Ani la rând, spitalele regionale au fost promise, amânate şi blocate în hârtii. Între timp, pacienţii au continuat să parcurgă zeci sau sute de kilometri pentru o intervenţie, pentru o urgenţă, pentru o şansă la viaţă. Astăzi, ceea ce a fost doar pe hârtie devine realitate. Devine răspunsul pe care oamenii îl aşteaptă de ani întregi”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, după ce a vizitat şantierul Spitalului Regional Craiova.

Unitatea va deservi întreaga Regiune de sud-vest şi va avea o infrastructură pregătită pentru cele mai critice cazuri:

807 paturi

19 săli de operaţie

bloc operator ultramodern

imagistică de înaltă performanţă

heliport

circuite medicale sigure şi fluxuri adaptate urgenţelor majore.

Șeful de la Sănătate reaminteşte că valoarea investiţiei este de 3,6 miliarde lei.

”Spitalul va fi dotat cu echipamente de top: 3 RMN-uri (inclusiv unul de 7 Tesla, singurul din România), 4 CT-uri, 5 angiografe şi o secţie ATI construită conform celor mai exigente standarde europene”, a mai transmis Rogobete.

Ministrul a precizat că unitatea medicală de la Craiova nu este o excepţie: la Iaşi, lucrările de execuţie încep la începutul

anului 2026, iar la Cluj, amenajarea şantierului este finalizată, iar construcţia începe tot în 2026.

La rândul său, primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a precizat că unitatea medicală va fi cea mai mare construcţie din România de după Revoluţie, în momentul edificării.

”Este cel mai mare dintre cele trei spitale regionale care se vor ridica pe fonduri europene şi naţionale şi singurul care a început. Stadiul lucrărilor este foarte bun, deja sunt finalizate cele două subsoluri şi se lucrează la parter, constructorii muncind inclusiv pe timpul nopţii”, a transmis Olguţa Vasilescu.

Aceasta anunţă că ministrul Sănătăţii a fost şi în vizită la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Craiova unde a inspectat Compartimentul Terapie Intensivă, recent renovat, laboratorul de microbiologie dotat cu cea mai performantă aparatură pentru identificarea rapidă a viruşilor, bacteriilor şi fungilor şi un etaj pentru copii, complet renovat.

”Vizita a urmat la Spitalul de Neuropsihiatrie unde s-a extins camera de gardă şi s-a amenajat un compartiment de terapie intensivă cu 6 paturi şi cu aparatură de ultimă generaţie. Investiţiile vizitate azi sunt din fonduri de la bugetele local şi naţional”, a mai transmis primarul din Craiova.