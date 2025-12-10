Asociația Caiac SMile anunță cu mândrie o premieră absolută pentru Asociație: prima participare a acesteia cu o echipă completă de atleți în scaun rulant la o competiție internațională de sit-ski. Evenimentul, care s-a desfășurat în weekendul 6-7 decembrie la Resterhöhe, Austria, marchează un moment istoric pentru clubul nostru, dar foarte important și pentru întregul parasport românesc.

Cei cinci sportivi ai Caiac Smile care au reprezentat România pe pârtiile din Resterhöhe sunt:

• Briceag Ștefan Dănuț

• Câmpeanu Mircea

• Cebotari Alexandru

• Cherecheș Adrian

• Ciolteea Bogdan

Echipa a fost pregătită și însoțită de antrenoarea Bianca Stan Munteanu, a cărei dedicare, profesionalism și răbdare au fost fundamentale pentru realizarea acestui vis comun.

„Suntem extrem de mândri de sportivii noștri! Ei au demonstrat că pasiunea, munca și determinarea pot transforma visurile în realitate. Această participare reprezintă nu doar o performanță sportivă, ci și dovada că schiul adaptat are viitor în România. Băieții noștri deschid drumul pentru generațiile viitoare de parasportivi", a declarat Ionuț Stancovici, președinte Caiac Smile.

Participarea la această competiție internațională a fost posibilă datorită susținerii constante a Federației Române de Schi Biatlon, căreia îi mulțumim pentru încrederea acordată și pentru integrarea paraschiului în strategia de dezvoltare a sporturilor de iarnă din România.

DE LA COMPETIȚII INTERNAȚIONALE LA MENTORI ÎN TABERELE DE IARNĂ 2026

Experiența acumulată pe pârtiile internaționale nu se oprește aici. Sportivii Caiac SMile vor deveni mentori în taberele de iarnă organizate în 2026, unde vor împărtăși pasiunea și cunoștințele dobândite în anii de antrenamente intensive.

După mii de coborâri, sute de urcări cu teleschiul și un număr respectabil de aterizări neplanificate, Briceag Ștefan Dănuț, Câmpeanu Mircea, Cebotari Alexandru, Cherecheș Adrian, Ciolteea Bogdan au devenit experți nu doar în tehnică, ci și în arta de a se ridica (la propriu). Acești cinci temerari ai schiului adaptat din România sunt acum pregătiți să-i învețe pe alții să cucerească pârtiile, indiferent de nivel: începător, mediu sau avansat.

Sportul înseamnă sănătate, disciplină și, nu în ultimul rând, bucurie. Sportul este nucleul tuturor activităților noastre, de aceea activitățile principale ale taberei sunt cele de schi adaptat și hochei adaptat.

Echipa care gestionează activitățile adaptate este formată din monitori de schi, instructori specializați în schi adaptat și echipa noastră de monitori cu nevoi speciale, care înțeleg cel mai bine provocările și bucuriile schiului adaptat.

TABERE DE IARNĂ 2026 – CEL MAI ELABORAT PROGRAM DE SPORTURI ADAPTATE DIN ROMÂNIA

Taberele din acest an se vor desfășura la Complexul Cheile Grădiștei, Fundata, județul Brașov, în perioada 19 ianuarie - 8 martie 2026.

Pe parcursul celor 49 de zile de tabără, vom avea un program zilnic (ușor modificat în weekend-uri) dedicat sporturilor adaptate și diverselor workshop-uri. Persoane de orice vârstă sau gen și orice tip de dizabilitate, împreună cu familiile lor, grupuri sau asociații, vor beneficia de cel mai elaborat program de tabere.

Tot în această perioadă, vom merge în câte un weekend la cele 8 pârtii din țară unde avem echipamente adaptate pentru a susține câte un eveniment și acolo.

Disciplinele acoperite în aceste tabere vor fi: schi, hochei sau patinaj și instructaj în inițiere sau perfecționare, plimbare asistată cu dual-schi pentru cei care nu pot schia independent

Pentru Caiac SMile, premiera internațională de la Resterhöhe și taberele de iarnă 2026 reprezintă continuarea misiunii noastre de a face sportul adaptat accesibil tuturor. Vom continua să investim în pregătirea sportivilor noștri și să luptăm pentru ca performanța în parasport să devină o realitate pentru toți cei care își doresc acest lucru.

Despre Caiac Smile: Caiac Smile este o asociație dedicată promovării sportului adaptat și incluziunii sociale prin activități sportive pentru persoanele cu dizabilități. Clubul nostru activează în multiple discipline sportive și organizează anual tabere de iarnă unde sportul devine un instrument de transformare și împuternicire.

Participarea a fost posibilă prin susținerea AQUA Carpatica

Pentru informații suplimentare și înscrieri la taberele de iarnă 2026:

Caiac SMile – Ionuț Stancovici

Email: contact@caiacsmile.ro ionutstancovici@yahoo.com

Tel: 0760 291 669

Website: www.caiacsmile.ro

Email: Facebook: https://www.facebook.com/caiacsmile/