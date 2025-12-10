Arme și articole pirotehnice descoperite în Caraș-Severin: un tânăr de 28 de ani, reținut

Arme și articole pirotehnice descoperite în Caraș-Severin: un tânăr de 28 de ani, reținut
O armă letală de vânătoare, trei cartușe letale și peste 250 de articole pirotehnice deținute ilegal au fost găsite de polițiști în urma a trei percheziții efectuate în județul Caraș-Severin. Un tânăr de 28 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

”La data de 9 decembrie 2025, în urma efectuării cercetărilor într-un dosar penal de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş, au pus în executare trei mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Caraş-Severin”, au transmis, miercuri, PJ Caraş-Severin.

În urma perchezițiilor, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, o armă letală de vânătoare, 3 cartuşe letale calibru 16 mm, 28 cartuşe calibru 8×57 şi 251 articole pirotehnice categoria P1, toate deţinute ilegal.
 
Ulterior, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, a unui tânăr, de 28 de ani, acesta fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.
 
La activităţi au participat poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Herculane şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş.