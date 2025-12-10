Tupeul ministrei rezist a Mediului: Buzoianu NU își asumă criza apei din Prahova și continuă să dea vina pe alții

Sfidarea ministrului rezist al Mediului e la cote maxime. Diana Buzoianu amenință că va lua măsuri după ce va prezenta concluziile preliminare din raportul Corpului de Control în criza apei din Prahova și Dâmbovița. Buzoianu continuă să dea vina pe autoritățile locale pe care le acuză de faptul că nu au făcut rezerve de apă și insistă să spună că nu a știut de pericol. În plus, ministrul rezist acuză presiuni după ce PSD l-a somat pe Bolojan să o demită urgent pe Buzoianu. 

Ministrul mediului Diana Buzoianu spune că nu va ceda sub nicio formă, respectiv că nu-și va da demisia, indiferent ce presiuni se vor face. Asta, pe de o parte, pentru că premierul Ilie Bolojan nu i-a cerut acest lucru. Mai mult decât atât, Buzoianu spune că PSD îi cere în acest moment demisia din cauza reformelor de la Romsilva.

Este de văzut care vor fi concluziile, și asta deoarece este așteptat raportul preliminar în cazul dezastrului din Prahova, acolo unde peste 100.000 de oameni au stat zile întregi fără apă potabilă. 

În timp ce ministrul Mediului spune că nu își dă demisia, aceasta aruncă vina pe cei care se află în subordinea ministerului. 

"Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani", a transmis Buzoianu. 