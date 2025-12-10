Cristian Tudor Popescu se întreabă ironic pe pagina sa de Facebook dacă protecția aeriană e pe toată granița de Est a României, granița dinspre război sau e doar pe Delta Dunării, Tulcea-Galați.

„Să punem niște indicatoare vizibile din cer „Numai pentru drone dinspre Odesa? Iarăși, președintele nostru mă face să mă doară mintea. Îmi trece doar dacă mă gândesc că așa cum pe SRI și SIE nu le-a atins nici cu o pană, de Armată nu vrea să se atingă, orice s-ar întâmpla, nici cu un fulg”, a transmis Cristian Tudor Popescu.