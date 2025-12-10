Este vorba despre o lovitură dură înainte de sărbători. O companie importantă din industria componentelor auto anunță concedieri masive, lăsând peste 600 de români fără loc de muncă înainte de Crăciun.

641 de angajați din Timișoara, Sibiu și Iași sunt chemați rând pe rând la discuții individuale, unde află că posturile lor vor fi desființate.

Măsura vine într-un an extrem de greu pentru industria auto, marcat de scăderea comenzilor și restructurări masive. Compania spune că decizia face parte dintr-un plan global de optimizare și reorganizare, iar concedierile vor fi făcute în două etape, cu plăți compensatorii pentru angajați.

Situația este tot mai îngrijorătoare: doar în județul Timiș, 37 de angajatori au anunțat concedieri colective, iar numărul total al persoanelor disponibilizate a ajuns la 4.300, față de doar 1.420 anul trecut, potrivit ITM Timiș.