Cazul unui bărbat sănătos, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a suferit un AVC după ce a consumat opt doze zilnice, ilustrează pericolele ascunse ale acestor băuturi.​

Pacientul s-a prezentat la spital cu slăbiciune bruscă pe partea stângă, instabilitate, dificultăți de înghițire și vorbire, iar o scanare RMN a confirmat AVC-ul, conform The Independent.

La internare, tensiunea arterială era extrem de ridicată, 254/150 mmHg, mult peste limitele normale de 90/60-120/80 mmHg.

Medicamentele au redus temporar tensiunea, dar aceasta a crescut din nou după externare, până când s-a descoperit consumul zilnic de băuturi energizante cu 1.200-1.300 mg cofeină, de șase ori peste limita recomandată de 400 mg.​

Băuturile energizante, bogate în cofeină și alte ingrediente, cresc tensiunea arterială, favorizând astfel riscul de AVC. După ce bărbatul a renunțat complet la aceste băuturi, tensiunea i-a revenit la normal. Medicii subliniază că atât consumul acut, cât și cel cronic pot crește riscul de boli cardiovasculare grave.

„Așa cum ilustrează cazul nostru și discuția, este posibil ca atât consumul acut, cât și cel cronic de băuturi energizante să crească riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral”, au concluzionat medicii.