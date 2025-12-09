Cum să scapi de varice cu ajutorul rozmarinului

Conform fitoterapeuților, cu ajutorul rozmarinului puteți prepara un ulei pentru masarea zonelor afectate de varice, iar remediul vă va ajuta să scăpați de această afecțiune neplăcută și dureroasă. Iată care sunt rețetele pe care le puteți prepara:

Spălați câteva mlădițe de rozmarin și puneți-le la uscat pe un prosop de hârtie. Pentru prima rețetă aveți nevoie de șase crenguțe de rozmarin. După ce le-ați spălat îndepărtați frunzele de pe crenguțe.

Rozmarinuol stimulează circulația sangvină și, prin urmare, poate fi util pentru tratarea venelor varicoase.

Această plantă, rozmarinul, conține acizi rozmarini și polifenoli vegetali care protejează țesuturile de deteriorarea provocată de radicalii liberi. De asemenea, conține acid ursolic care întărește capilarele.

După ce ați uscat frunzele, tăiați-le mărunt cu un cuțit pe tocător și puneți-le într-un borcan din sticlă.

Luați apoi zece frunze de dafin și rupeți-le în bucăți mici, peste frunzele de rozmarin. Frunza de dafin este un antiseptic natural care are proprietăți antiinflamatorii și are efect analgezic. Frunza de dafin ajută la îmbunătățirea imunității și la calmarea nervilor, tratarea venelor varicoase și durerile musculare.

Peste aceste frunze turnați 200 ml de ulei de măsline dar, de asemenea, puteți folosi și ulei de floarea-soarelui.

Apoi borcanul se pune la bain-marie, adică într-un vas cu apă în care ați așezat un prosop de bucătărie, și se pune la foc mic să dea în fiert. După ce a clocotit scoateți borcanul și amestecați.

Puneți capacul la borcan și înfășurați-l într-un prosop, apoi depozitați-l într-un loc întunecat și răcoros. La două-trei zile scoateți borcanul și amestecați conținutul. După șapte zile strecurați uleiul și puteți începe să-l folosiți masând zonele afectate de varice.

Ceai recomandat pentru subțierea sângelui

Puneți într-o cratiță două-trei bețe de scorțișoară și patru crenguțe de rozmarin. Peste ele adăugați 500 ml de apă și puneți la foc mic timp de zece minute. O cană de ceai de rozmarin și scorțițoară, pe zi, ajută la subțierea sângelui și, implicit, la o circulație sangvină mai bună și, de asemenea, te poate scăpa de varice.