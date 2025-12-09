Specialistul declară că nu a mai consumat acest aliment de cel puțin 10 ani, subliniind că amidonul din cartofi se transformă rapid în carbohidrați simpli, provocând variații bruște ale glicemiei.​

„Știu că acest carbohidrat nu favorizează în niciun fel funcția cerebrală”, a spus Ciurea.

Aceste fluctuații glicemice repetate duc la oboseală mentală, dificultăți de concentrare și un risc crescut de demență pe termen lung. Mai mult, cartofii prăjiți conțin grăsimi saturate, sare în exces și acrilamidă, o substanță potențial cancerigenă, favorizând inflamația vasculară și boli metabolice care afectează direct funcția cerebrală.

Conform analizelor citate de specialist, consumul lor regulat este asociat cu un indice glicemic ridicat, contribuind la diabet de tip 2 și mortalitate prematură.​

Vlad Ciurea recomandă evitarea cartofilor, în special în formă prăjită sau procesată, optând în schimb pentru alimente cu indice glicemic scăzut care susțin sănătatea creierului.

Acesta recomandă: cartofi fierți sau copți, carbohidrați cu absorbție lentă, mese echilibrate, fără variații bruște ale glicemiei.

Cartoful are o încărcătură glicemică ridicată, iar, potrivit Harvard T.H. Chan School of Public Health, consumul frecvent poate provoca fluctuații rapide ale nivelului de zahăr din sânge, scăderea sensibilității la insulină și un risc crescut de diabet sau afecțiuni vasculare și cerebrale.

Acesta a detaliat impactul negativ al carbohidraților simpli asupra neurotransmițătorilor. Experții subliniază importanța unei diete echilibrate pentru prevenirea declinului cognitiv.