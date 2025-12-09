Multe alimente si ingrediente provoaca balonare, chiar daca sunt din categoria alimentelor sanatoase. Iti prezentam 5 alimente care nu baloneaza, indiferent de organism si, in plus, ajuta la mentinerea unei siluete frumoase:

Morcovii

Morcovii sunt digerati cu usurinta de catre enzimele digestive datorita continutului de fibre pe care il contine. De asemenea, sunt bogati in betacaroten, vitamina K1 si potasiu, nutrienti benefici pentru scaderea colesterolului “rau” de tip LDL si la imbunatatirea sanatatii ochilor.

Carnea de pui

Carnea de pui fara piele este bogata in proteine si contine nutrienti esentiali precum fier, zinc si vitaminele din complexul B. Asadar, carnea de pui este o optiune buna pentru ca nu cauzeaza valonare si ofera satietate. Evita carnea de pui prajita sau preparate cu ulei si faina, deoarece aceste ingrediente cauzeaza disconfort abdominal si balonare.

Legumele cu frunze verzi

Legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, salata verde sau rucola, sunt bogate in fibre, vitaminele A, C, K, fier si calciu, dar un un continut scazut de carbohidrati, ceea ce le face ideale pentru prevenirea balonarii.

Ovazul

Ovazul este bogat in antioxidanti si fibre care ajuta in procesul de digestie si mentin un tranzit intestinal sanatos. Un bol de terci cu ovaz la micul dejun, alaturi de fructele tale preferate, este o alegere excelenta pentru a-ti incepe ziua.

Quinoa

Quinoa este una dintre putinele cereale care nu contine gluten si nu creeaza senzatia de balonare. Datorita nutrientilor din compozitie, precum flavonoizi si fibre, quinoa reduc inflamatia intestinala si sustine procesul de digestie.

Quinoa poate fi o garnitura excelenta pentru peste si legume gatite la abur.