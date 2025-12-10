Ibuprofen și antiinflamatoare

Aspirina nu trebuie luată niciodată cu ibuprofen sau alte inflamatoare, deoarece împreună aceste pastile irită puternic stomacul și apare riscul de dureri puternice și sângerări. Unele persoane consideră greșit că pot lua aspirină și ibuprofen pentru dureri mari, dar această combinație repetată poate duce la apariția ulcerului.

Alcoolul

În mod normal, niciun medicament nu se ia cu alcool, cu atât mai puțin aspirina. Împreună cu un pahar de alcool, aspirina irită profund stomacul și declanșează dureri gastrice puternice.

Anticoagulante și antiagregante

Persoanele care au tratamente de lungă durată cu diverse anticoagulante precum trombostop sau eliquis nu trebuie să ia niciodată aspirină. Aceste medicamente subțiază sângele, iar dacă iei și aspirină apare riscul de hemoragii interne.

Anumite suplimente naturale

Unele suplimente pe bază de pudră de usturoi, ginko biloba, turmeric sau ginseng au proprietatea de a subția sângele. Nu trebuie să iei niciodată aspirină împreună cu aceste suplimente, deoarece amplifică efectul de subțiere a sângelui.

Cortizon sau prednison

Pacienții care urmează tratamente cu cortizon sau prednison de asemenea trebuie să știe că acestea sunt medicamente care nu trebuie combinate cu aspirina. Riscul de a dezvolta ulcer este ridicat.

Reacțiile adverse ale aspirinei

Una dintre cele mai întâlnite reacții adverse este creșterea riscului de sângerare digestivă, risc semnificativ mai mare la persoanele care suferă deja de afecțiuni precum gastrita sau ulcerul gastro-duodenal. Probabilitatea apariției sângerărilor sau a leziunilor ulcerative crește și în cazul administrării aspirinei împreună cu alte anticoagulante sau cu corticosteroizi.