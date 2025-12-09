Amintim ca Sfantul Ioachim era din semintia lui Iuda si descendent al Regelui David. Ana era fiica preotului Matan, din semintia lui Levi. Ana s-a casatorit in Nazaret cu Ioachim si la batranete a nascut-o pe Maica Domnului.Cei doi duceau o viata curata inaintea lui Dumnezeu si la fiecare praznic luau doua parti din castigul lor pentru a darui saracilor si lui Dumnezeu.

Din Sinaxar aflam ca intr-o zi, pe cand erau batrani, au ajuns in Ierusalim sa jertfeasca Domnului. Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim: "De ce aduci darul inaintea mea? Oare nu stii ca nevrednic esti sa aduci cu noi daruri, de vreme ce nu ai lasat semintie in Israel?".

Dupa aceasta mustrare, Ioachim a plecat rusinat si defaimat si nu s-a mai intors acasa, ci a mers in pustie si s-a rugat lui Dumnezeu sa-i dea lui rod pantecelui Anei. La fel si Ana, inalta neincetat rugaciuni catre Dumnezeu. In urma acestor rugaciuni, Dumnezeu trimite pe ingerul Sau si le binevesteste nasterea Maicii Domnului, care a fost spre mantuirea a tot neamul omenesc.

Deci, Sfintii Ioachim si Ana au fost lipsiti de copii pana la vremea batranetii, cand Arhanghelul Gavriil s-a pogorat la fiecare din ei, binevestindu-le zamislirea Fecioarei Maria. Din dragoste pentru oameni, Dumnezeu a facut roditor pantecele sterp al Anei, care la vremea randuita a nascut prunc de parte femeiasca, pe Sfanta Fecioara Maria.

Interpretarea gresita a acestui eveniment minunat a facut ca, in sanul Bisericii Romano-Catolice, sa apara pentru prima data inovatia mariologica despre "imaculata conceptie", in scrierile lui Paschasius Radbert. Potrivit dogmei "imaculatei conceptii", Maica Domnului ar fi fost ferita de pacatul stramosesc, fiind nascuta asemenea Mantuitorului, prin umbrirea Sfantului Duh, iar nu prin impreunare trupeasca.



Impotriva acestei inovatii, Parintele Justin Popovici afirma: "a admite zamislirea neprihanita a Sfintei Fecioare Maria implica presupozitia unei imaculate conceptii a tuturor stramosilor pana la Adam, pentru ca insasi Sfanta Fecioara sa se poata naste fara pacatul ereditar, ceea ce conduce la respingerea intregii antropologii biblice".

Intre zamis­li­rea Sfintei Fecioare Maria si cea a lui Hristos, Cuvantul lui Dumnezeu, este o diferenta fundamentala, lucru marturisit in Sinaxar: "Sfanta Fecioara Maria a fost zamislita din fagaduinta, dar din unire si sa­­manta barbateasca. Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost zamislit fara unire si fara samanta barbateasca si S-a nascut din Sfanta Fecioara Maria mai presus de intelegere, asa cum numai El stie; fiind Dumnezeu desavarsit a luat trup desavarsit."