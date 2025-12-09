Odată cu schimbarea sezonului, se schimbă și ritmul firesc al meselor. Iar cina, dacă este consumată mai devreme, poate aduce beneficii reale pentru corp și minte, ajutând metabolismul, somnul și chiar starea de spirit.

Când zilele devin mai scurte, temperatura scade și întunericul se lasă încă de la ora 17, organismul transmite semnale clare: este timpul să reducem ritmul. Totuși, mulți ignorăm aceste mesaje, luând cina târziu, în fața ecranelor, cu porții mari și mâncăruri grele.

Important de știut: iarna, mici ajustări ale rutinei de seară pot face o diferență majoră pentru somn, digestie și echilibrul emoțional — mai ales într-o perioadă în care lumina puțină și frigul ne pot afecta dispoziția. Deși pare un detaliu nesemnificativ, mutarea cinei cu una-două ore mai devreme este una dintre cele mai eficiente metode de a respecta ritmul natural al organismului în sezonul rece. Cu un timing potrivit, corpul metabolizează mai bine nutrienții, produce melatonină la momentul ideal și se bucură de nopți mai odihnitoare și, implicit, de zile mai echilibrate.

„Organismul nostru funcționează după un ceas intern foarte precis, numit ritm circadian”, explică biologul nutriționist Valentina Palazzo de la studioul medical LabQuarantadue Milano. „Iarna, din cauza întunericului care se instalează încă din a doua parte a după-amiezii, producția de melatonină începe mai devreme decât în primăvară sau vară. Dacă luăm cina târziu, transmitem corpului semnale contradictorii: îl forțăm să digere în momentul în care ar trebui să încetinească.”

De aceea, specialista recomandă ca cina să fie servită ideal până la ora 19, respectând astfel ordinea firească dintre digestie și somn. În plus, este indicat ca această masă să fie cea mai ușoară din zi. „Alegeți proteine slabe, legume gătite și o cantitate mică de carbohidrați complecși. Evitați alcoolul și deserturile după ora 19 — corpul nu mai are nevoie de energie rapidă, iar o digestie lentă afectează somnul.”

„O cină luată devreme ajută și la reglarea glicemiei și la stimularea metabolismului”, continuă nutriționista. „Studiile arată că o masă seara între 18:00 și 19:00 reduce vârfurile glicemice și susține echilibrul hormonal. În plus, mersul la culcare cu stomacul ușor îmbunătățește calitatea somnului și previne refluxul gastric și balonarea.”

Dacă schimbarea ți se pare greu de făcut, specialista recomandă să procedezi treptat. „La fiecare 2–3 zile, mută ora cinei cu 10–15 minute mai devreme, până ajungi la intervalul recomandat. Această adaptare pas cu pas ajută organismul să se obișnuiască fără stres, mai ales dacă ești obișnuit să mănânci după 20:30–21:00.”

Pentru a evita mesele copioase, este utilă o gustare echilibrată la mijlocul după-amiezii: un iaurt proteic, o mână de nuci sau o măr cu unt de arahide. Aceste opțiuni țin foamea sub control și previn supraalimentarea de seară.

Efectele pozitive — asupra greutății, somnului și stării de bine — nu vor întârzia să apară. Iar cina devreme va deveni, treptat, un ritual de iarnă esențial pentru echilibru și sănătate, potrivit sursei.