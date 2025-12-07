Alimente care scad colesterolul. Ce trebuie să consumi dacă te confrunți cu această afecțiune

Alimente care scad colesterolul. Ce trebuie să consumi dacă te confrunți cu această afecțiune
Alimente care scad colesterolul. Ce trebuie să consumi dacă te confrunți cu această afecțiune

Colesterolul este o problemă de sănătate cu care foarte multă lume se confruntă. Iată ce alimente trebuie să consumi, conform specialiștilor, dacă te confrunți cu un nivel ridicat de colesterol.

10 alimente recomandate dacă ai colesterolul mărit 

Ovăz - În fulgii de ovăz se găsesc fibre solubile, numite beta-glucani, despre care studiile știițifice au arătat că reduc nivelul de colesterol total și LDL, ceea ce scade riscul bolilor cardiovasculare.

Fasole - Fie că este albă, roșie sau neagră, fasolea o sursă excepțională de fibre solubile. Pe lângă faptul că reglează nivelul colesterolului total, fasolea stabilizează glicemia și oferă un aport nutritiv important de proteine vegetale.

Pește gras - Somonul, tonul, sardinele și macroul surse importante de acizi grași Omega-3 (EPA și DHA). Aceste substanțe au un puternic efect antiinflamator și ajută la reducerea nivelului de trigliceride. 

Ceai verde - Acest tip de ceai este benefic datorită conținutului bogat în catechine. Consumat regulat, îmbunătățește sănătatea vaselor de sânge și oferă protecție împotriva oxidării colesterolului LDL.

Alune, nuci, fistic - Pe lângă conținutul bogat în proteine, fibre și grăsimi mononesaturate, studiile arată că un consum regulat de oleagionoase reduce necesitatea organismului de a produce colesterol în exces.

Usturoi - În special când este consumat crud, contribuie la scăderea moderată a colesterolului total și la reglarea tensiunii arteriale. Aceste beneficii se datorează conținutului de alicină, un compus activ care se formează atunci când usturoiul este zdrobit.