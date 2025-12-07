10 alimente recomandate dacă ai colesterolul mărit

Ovăz - În fulgii de ovăz se găsesc fibre solubile, numite beta-glucani, despre care studiile știițifice au arătat că reduc nivelul de colesterol total și LDL, ceea ce scade riscul bolilor cardiovasculare.

Fasole - Fie că este albă, roșie sau neagră, fasolea o sursă excepțională de fibre solubile. Pe lângă faptul că reglează nivelul colesterolului total, fasolea stabilizează glicemia și oferă un aport nutritiv important de proteine vegetale.

Pește gras - Somonul, tonul, sardinele și macroul surse importante de acizi grași Omega-3 (EPA și DHA). Aceste substanțe au un puternic efect antiinflamator și ajută la reducerea nivelului de trigliceride.

Ceai verde - Acest tip de ceai este benefic datorită conținutului bogat în catechine. Consumat regulat, îmbunătățește sănătatea vaselor de sânge și oferă protecție împotriva oxidării colesterolului LDL.

Alune, nuci, fistic - Pe lângă conținutul bogat în proteine, fibre și grăsimi mononesaturate, studiile arată că un consum regulat de oleagionoase reduce necesitatea organismului de a produce colesterol în exces.

Usturoi - În special când este consumat crud, contribuie la scăderea moderată a colesterolului total și la reglarea tensiunii arteriale. Aceste beneficii se datorează conținutului de alicină, un compus activ care se formează atunci când usturoiul este zdrobit.