Ministerul Sănătății pregătește o schimbare legislativă radicală menită să accelereze repatrierea medicilor români care profesează în străinătate. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că intenționează să simplifice drastic procedura de transfer, permițând specialiștilor din diaspora să ocupe direct posturile vacante din spitalele românești, eliminând astfel barierele administrative care blocau până acum acest proces.

Modernizarea care atrage specialiștii

Conform ministrului, interesul medicilor de a reveni acasă a crescut direct proporțional cu investițiile majore realizate în sistem. Modernizarea infrastructurii spitalicești și succesul programelor strategice, precum cel destinat pacienților cu AVC (unde numărul trombectomiilor a crescut accelerat), le oferă acum medicilor garanția că vor avea cu ce să lucreze la standarde europene. „Medicii se întorc pentru că astăzi au cu ce să lucreze. Este dovada vie că investițiile strategice încep să își producă efectele. Asta înseamnă vieți salvate și un sistem care își recapătă demnitatea”, subliniază oficialul.

Blocajul administrativ

O barieră pentru performanță Rogobete critică dur birocrația actuală și rezistența din interiorul unor spitale, pe care le consideră sabotaje la adresa sănătății publice. El afirmă că unii medici tineri și supra-specializați sunt forțați să aștepte luni de zile după aprobări banale, din cauza unor decidenți locali care se tem de concurența profesională. „Blocajul nu este medical, ci administrativ. Sunt medici care așteaptă luni întregi după o semnătură doar pentru că unii se tem că un medic mai bun le-ar putea lua locul. Este absurd și nedrept”, a declarat Rogobete, punctând că rolul funcționarilor este să sprijine sistemul, nu să-l blocheze.

Schimbarea propusă

Transparență totală Proiectul legislativ vizează o procedură de transfer echivalentă cu cea practicată între spitalele din interiorul țării. Principalele coordonate ale noii măsuri sunt: Transfer direct: Medicii români care activează în Europa vor putea ocupa posturi vacante fără concursuri anevoioase. Transparență: Toate posturile disponibile vor fi publicate centralizat pe pagina oficială a Ministerului Sănătății.

Integrarea rapidă a specialiștilor cu experiență în marile centre medicale europene. „Vechile obiceiuri trebuie schimbate. Sunt hotărât să deschid ușile pentru cei care vor să revină acasă. Nu mă sperie rezistența unora”, conchide ministrul, reiterând angajamentul de a debirocratiza sistemul în favoarea tinerilor specialiști și a pacienților.