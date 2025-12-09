Trageți ușor de o creangă. Dacă bradul este proaspăt, acele ar trebui să rămână pe creangă. Un număr mare de ace care cad indică faptul că arborele a fost tăiat cu mult timp în urmă. Îndoiți o creangă. Aceasta ar trebui să fie flexibilă. Crengile care se rup ușor sunt un semn de uscare.

Imediat după ce ajungeți acasă, efectuați o nouă tăietură la baza trunchiului. De ce? La scurt timp după tăiere, arborele formează o peliculă de rășină pe tăietura originală, blocând absorbția apei.

Tăiați aproximativ 2-5 cm din baza trunchiului. Tăietura trebuie să fie dreaptă, nu în unghi, pentru a maximiza suprafața de contact cu apa. Nu perforați sau înlăturați scoarța, deoarece bradul absoarbe apa prin stratul exterior, imediat sub scoarță.

Plasați bradul imediat după tăiere într-un recipient cu apă. Dacă nu îl puteți instala imediat în suportul final, lăsați-l într-o găleată cu apă rece într-un loc răcoros (garaj, balcon).

Locația și suportul joacă un rol vital

Folosiți un suport special conceput pentru brazi, care are un rezervor de apă generos. Un brad de mărime medie poate bea 2-4 litri de apă în primele 24 de ore. Asigurați-vă că suportul este suficient de mare pentru a susține diametrul trunchiului și că acesta poate sta vertical fără să fie nevoie să-i înlăturați scoarța.

Amplasarea bradului

Nu amplasați bradul lângă șeminee, calorifere, sobe, guri de aerisire sau ferestre însorite. Căldura excesivă accelerează evaporarea apei și uscarea acelor. O temperatură ambientală mai scăzută va încetini metabolismul bradului și va reduce pierderea de apă.

Dacă bradul rămâne fără apă chiar și pentru câteva ore, pelicula de rășină se poate forma din nou, blocând absorbția.

Verificați rezervorul de două ori pe zi. Nivelul apei trebuie să acopere întotdeauna baza trunchiului retăiată. Un brad proaspăt și sănătos va consuma o cantitate mare de apă, în special în prima săptămână.

Ce tip de apă să folosiți

Apa de la robinet este cea mai eficientă. Nu este necesar să folosiți apă distilată. Studiile arată că aditivii comerciali, aspirina, zahărul, îngrășămintele sau înălbitorul nu au un efect semnificativ sau, în unele cazuri, pot fi chiar dăunători. Apa simplă este cel mai bun "aliment". Dacă aerul din casă este foarte uscat (din cauza încălzirii centrale), folosiți un umidificator în apropierea bradului. Umiditatea crescută ajută la reducerea evaporării apei din ace. Puteți pulveriza ușor crengile cu apă rece o dată pe zi. Atenție: Opriți luminile de Crăciun și deconectați-le de la priză înainte de a pulveriza.

Folosiți lumini LED în loc de becuri incandescente. Becurile incandescente generează multă căldură, ceea ce contribuie la uscarea bradului. Nu supraîncărcați crengile cu decorațiuni grele, care pot stresa ramurile și pot contribui la o uscare neuniformă.